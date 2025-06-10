Министр внутренней безопасности США заявила, что протесты в Лос-Анджелесе проплачены

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что масштабные акции протеста в Калифорнии были проплачены, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

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По словам Ноэм, протесты в Лос-Анджелесе — это "профессиональная операция", а демонстрантам якобы платят за участие в них.

При этом, как отмечает телеканал, министр не привела никаких доказательств своих слов и не назвала тех, кто, по ее мнению, платит демонстрантам.

Журналист поинтересовался, удалось ли властям найти доказательства организации и финансирования беспорядков.

"Абсолютно. Они организованы. Это люди, которым платят за это. Вы можете следить за тем, как они себя ведут, какие сигналы они подают друг другу в этих толпах и на этих протестах, чтобы спровоцировать насилие. Это операция, и она сделана профессионально. Они уже делали это раньше. И мы собираемся остановить это и убедиться, что мы привлекаем к ответственности каждого из них", - заявила министр.

При этом, по ее словам, сотрудники правоохранительных органов преследовали "от четырех до 500 целей" в Лос-Анджелесе, которые "были известными членами банд в Лос-Анджелесе и годами преследовали людей, а губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом не предпринял абсолютно никаких действий".

CNN обратился в Министерство внутренней безопасности с просьбой предоставить подробности относительно заявлений Ноэм, однако пока не получил ответа.

Напомним, протесты в Лос-Анджелесе идут с пятницы, 6 июня. Они начались с конфликтов местных жителей с федеральными агентами, которые проводили операцию по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства.

Горожане стали частично перекрывать улицы, начались столкновения с полицией: та применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие в ответ запускали и фейерверки.

На фоне этого Трамп приказал ввести в Лос-Анджелес войска Нацгвардии.

Илон Маск поддержал это решение, ретвитнув на своей странице несколько постов. В частности, Маск разместил на своей странице пост вице-президента Джей Ди Вэнса с постом Трампа о том, что "Лос-Анджелес будет освобожден, а нелегальные мигранты изгнаны".

Однако против ввода войск высказались власти штата Калифорния, генеральный прокурор штата уже подал в суд на администрацию Трампа, а губернатор заявил, что это Трамп вводом войск "спровоцировал насилие и переход мирных протестов в беспорядки".

Трамп же считает, что своими действиями он спас Лос-Анджелес от полного уничтожения.

К слову, Русская служба BBC писала, что скорость, с которой Трамп отреагировал на происходящее, свидетельствует о том, что его администрация готова к этой борьбе и даже жаждет ее.

Белый дом считает, что законность и порядок, а также агрессивное обеспечение соблюдения иммиграционного законодательства являются для него вопросами, в которых он находится в выигрышной позиции.

Действия Трампа воодушевят основную базу его сторонников и могут повлиять на неопределившихся избирателей, обеспокоенных вопросами общественной безопасности, отмечало издание. Подробнее - здесь.

Добавим также, что о ситуации высказались в казахстанском МИДе. В ведомстве заявили, что не собираются эвакуировать находящихся в Лос-Анджелесе казахстанцев.