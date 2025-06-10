Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Министр внутренней безопасности США заявила, что протесты в Лос-Анджелесе проплачены

Опубликовано:

Протесты в Лос-Анджелесе
Протесты в Лос-Анджелесе. Фото: RINGO CHIU/AFP via Getty Images

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что масштабные акции протеста в Калифорнии были проплачены, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Свежая публикация по теме:
Мэр Лос-Анджелеса: Трамп ставит эксперимент над городом, чтобы проверить возможности правительства

По словам Ноэм, протесты в Лос-Анджелесе — это "профессиональная операция", а демонстрантам якобы платят за участие в них.

При этом, как отмечает телеканал, министр не привела никаких доказательств своих слов и не назвала тех, кто, по ее мнению, платит демонстрантам.

Журналист поинтересовался, удалось ли властям найти доказательства организации и финансирования беспорядков.

"Абсолютно. Они организованы. Это люди, которым платят за это. Вы можете следить за тем, как они себя ведут, какие сигналы они подают друг другу в этих толпах и на этих протестах, чтобы спровоцировать насилие. Это операция, и она сделана профессионально. Они уже делали это раньше. И мы собираемся остановить это и убедиться, что мы привлекаем к ответственности каждого из них", - заявила министр.

При этом, по ее словам, сотрудники правоохранительных органов преследовали "от четырех до 500 целей" в Лос-Анджелесе, которые "были известными членами банд в Лос-Анджелесе и годами преследовали людей, а губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом не предпринял абсолютно никаких действий".

CNN обратился в Министерство внутренней безопасности с просьбой предоставить подробности относительно заявлений Ноэм, однако пока не получил ответа.

Напомним, протесты в Лос-Анджелесе идут с пятницы, 6 июня. Они начались с конфликтов местных жителей с федеральными агентами, которые проводили операцию по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства.

Горожане стали частично перекрывать улицы, начались столкновения с полицией: та применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие в ответ запускали и фейерверки.

На фоне этого Трамп приказал ввести в Лос-Анджелес войска Нацгвардии.

Илон Маск поддержал это решение, ретвитнув на своей странице несколько постов. В частности, Маск разместил на своей странице пост вице-президента Джей Ди Вэнса с постом Трампа о том, что "Лос-Анджелес будет освобожден, а нелегальные мигранты изгнаны".

Однако против ввода войск высказались власти штата Калифорния, генеральный прокурор штата уже подал в суд на администрацию Трампа, а губернатор заявил, что это Трамп вводом войск "спровоцировал насилие и переход мирных протестов в беспорядки".

Трамп же считает, что своими действиями он спас Лос-Анджелес от полного уничтожения.

К слову, Русская служба BBC писала, что скорость, с которой Трамп отреагировал на происходящее, свидетельствует о том, что его администрация готова к этой борьбе и даже жаждет ее.

Белый дом считает, что законность и порядок, а также агрессивное обеспечение соблюдения иммиграционного законодательства являются для него вопросами, в которых он находится в выигрышной позиции.

Действия Трампа воодушевят основную базу его сторонников и могут повлиять на неопределившихся избирателей, обеспокоенных вопросами общественной безопасности, отмечало издание. Подробнее - здесь.

Добавим также, что о ситуации высказались в казахстанском МИДе. В ведомстве заявили, что не собираются эвакуировать находящихся в Лос-Анджелесе казахстанцев.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Дональд Трамп
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2253762-ministr-vnutrenney-bezopasnosti-ssha-zayavila-chto-protesty-v-los-andzhelese-proplacheny/