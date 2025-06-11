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"Мы достигли критической точки": власти Лос-Анджелеса заявили о грабежах и вандализме

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Разгромленный магазин в Лос-Анджелесе
Разгромленный магазин в Лос-Анджелесе. Фото: Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images

В Лос-Анджелесе во время беспорядков были разграблены 23 предприятия, полиция сообщает о почти 200 задержанных, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

По словам официальных лиц Лос-Анджелеса, на этой неделе в ходе протестов против миграционной политики Трампа было разграблено около 23 предприятий в центре города.

Мэр Карен Басс заявила на пресс-конференции, что именно это стало одной из причин, по которой руководство города решило ввести комендантский час.

Протесты в Лос-Анджелесе
Протесты в Лос-Анджелесе. Фото: RINGO CHIU/AFP via Getty Images

"Введение комендантского часа рассматривалось несколько дней назад. Но после насилия, произошедшего вчера вечером — разграблено 23 предприятия — и просто масштабного вандализма мы, очевидно, достигли критической точки", - заявила Басс.

В полиции сообщили, что нападениям подверглись магазины Adidas, Apple Store, две аптеки и ювелирный магазин.

Начальник полиции Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл сообщил, что за последние несколько дней число арестов за участие в акциях протеста значительно возросло. Если в субботу полиция задержала лишь 27 человек, то во вторник это число выросло до 197.

"После нескольких последовательных дней растущих беспорядков по всему городу, начиная с субботы, мы стали свидетелями тревожной эскалации, а также противоправного и опасного поведения", — сказал Макдоннелл.

Протесты в Лос-Анджелесе
Протесты в Лос-Анджелесе. Фото: Robert Gauthier/Los Angeles Times via Getty Images

По его словам, под арест сейчас взяты 67 человек.

"Позвольте мне ясно заявить, что такое поведение — блокирование автомагистралей, городских улиц и съездов, отказ выполнять законные распоряжения о разгоне и вмешательство в работу служб общественной безопасности — является опасным, незаконным и не будет допускаться", — добавил Макдоннелл.

Напомним, на фоне беспорядков в Лос-Анджелесе с сегодняшнего дня начнет действовать комендантский час.

Протесты в Лос-Анджелесе идут с пятницы, 6 июня. Они начались с конфликтов местных жителей с федеральными агентами, которые проводили операцию по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства.

Горожане стали частично перекрывать улицы, начались столкновения с полицией: та применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие в ответ запускали и фейерверки.

На фоне этого Трамп приказал ввести в Лос-Анджелес войска Нацгвардии. После этого генпрокурор Калифорнии подал в суд на администрацию Трампа, а губернатор заявил, что это Трамп вводом войск "спровоцировал насилие и переход мирных протестов в беспорядки".

Несмотря на это, Трамп заявил, что отозвать Национальную гвардию из Калифорнии следует, когда в штате станет вновь безопасно.

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Протесты в Лос-Анджелесе
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2254134-my-dostigli-kriticheskoy-tochki-vlasti-los-andzhelesa-zayavili-o-grabezhah-i-vandalizme/