Мэр Лос-Анджелеса: Трамп ставит эксперимент над городом, чтобы проверить возможности правительства

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что Лос-Анджелес стал "тестовой площадкой" для экспериментов федерального правительства, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

По словам Басс, Трамп и федеральное правительство использует Лос-Анджелес для эксперимента, привлекая Национальную гвардию и морских пехотинцев для противодействия протестам иммигрантов.

"Это не те люди, которых, как нам говорили, собираются задержать, и это заставляет меня чувствовать, что наш город на самом деле является тестовой площадкой. Тестовый случай того, что происходит, когда федеральное правительство вмешивается и отбирает власть у штата или у местного самоуправления", - заявила мэра Лос-Анджелеса, выступая перед журналистами на пресс-конференции.

Басс отметила, что после прихода к власти администрация Трампа действительно планировала сосредоточиться на преступниках для иммиграционного контроля, но в итоге это затронет не только их.

После пресс-конференции Басс опубликовала сообщение на своей странице в Х.

"Не покупайтесь на хаос Трампа. Воспользуйтесь моментом. Речь идет о защите наших иммигрантских общин, а не о разрушении нашего города", - написала Басс.

Отметим, ранее генпрокурор Калифорнии подал в суд на администрацию Трампа, а губернатор заявил, что это Трамп вводом войск "спровоцировал насилие и переход мирных протестов в беспорядки".

Между тем сам Трамп считает, что своими действиями он спас Лос-Анджелес от полного уничтожения.

Напомним, протесты в Лос-Анджелесе идут с пятницы, 6 июня. Они начались с конфликтов местных жителей с федеральными агентами, которые проводили операцию по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства.

Горожане стали частично перекрывать улицы, начались столкновения с полицией: та применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие в ответ запускали и фейерверки.

На фоне этого Трамп приказал ввести в Лос-Анджелес войска Нацгвардии.

Русская служба BBC писала, что скорость, с которой Трамп отреагировал на происходящее, свидетельствует о том, что его администрация готова к этой борьбе и даже жаждет ее.

Белый дом считает, что законность и порядок, а также агрессивное обеспечение соблюдения иммиграционного законодательства являются для него вопросами, в которых он находится в выигрышной позиции.

Действия Трампа воодушевят основную базу его сторонников и могут повлиять на неопределившихся избирателей, обеспокоенных вопросами общественной безопасности, отмечало издание. Подробнее - здесь.