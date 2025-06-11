Трамп назвал условие вывода Нацгвардии из Калифорнии

Трамп заявил, что отозвать Национальную гвардию из Калифорнии следует, когда в штате, где проходят беспорядки, станет вновь безопасно, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Трамп дал пресс-конференцию журналистам в Белом доме. Трансляцию вел телеканал FOX 5 DC. РБК приводит перевод ответа главы США.

"Они будут там, пока не перестанет быть опасно <...> Когда перестанет быть опасно, они уйдут", — пообещал Трамп.

Беспорядки в Лос-Анджелесе продолжаются с 6 июня. Они начались после того, как федеральные агенты провели рейд против нелегальных мигрантов, в ходе которого задержали не менее 44 человек. В ответ местные жители начали акции протеста.

На второй день протестов Трамп объявил о вводе военных в город, назвав действия властей штата неэффективными.

По мнению Трампа, решение направить Национальную гвардию в Калифорнию позволило предотвратить разрушения в Лос-Анджелесе на фоне массовых беспорядков. Президент сообщил, что местные власти «недооценили ситуацию и не выразили благодарности» федеральным силам. Протесты он назвал «жестокими» и «спровоцированными».

Против решения Трампа выступили местные власти. По словам губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, американских военнослужащих не следует развертывать на территории США, чтобы они противостояли своим соотечественникам для «воплощения безумной фантазии президента-диктатора». Он также объявил, что подает в суд на Трампа.