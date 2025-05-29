Украина передала России документ о прекращении огня

Министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавляет делегацию для участия в переговорах, передал РФ документ с украинской позицией, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.

Свежая публикация по теме: Трамп объяснил, почему не вводит санкции против Росси, несмотря на призывы

По словам Умерова, Украина ждала от России меморандума с российским видением шагов к прекращению огня, но документ был подписан лишь после "давления".

"После жестких заявлений президента Трампа, европейских лидеров, президента Зеленского, которые доказали, что мир объединен вокруг достижения мира для Украины, россияне наконец сообщили, что дописали свой меморандум", - сообщил Умеров.

Глава Минобороны Украины заявил, что уже передал главе российской делегации документ, который отражает украинскую позицию. Россия обещала передать документ после обмена пленными, но еще не сделала этого.

Он также подтвердил готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работы.

"Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их меморандум, чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны. У российской стороны есть еще минимум четыре дня до вылета, чтобы передать нам для обработки их документ", - проинформировал Умеров.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что следующая встреча между Украиной и Россией должна быть должным образом подготовлена

"Мы ожидаем, что российская сторона не сорвет следующую встречу и немедленно подаст свои предложения на наше рассмотрение, как это и было договорено ранее. Только надлежаще подготовленная встреча может дать реальные результаты", - заявил Сибига.