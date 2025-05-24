Россия и Украина провели второй этап "большого обмена" пленными

Сегодня, 24 мая, Россия и Украина произвели взаимообмен пленными. Стороны передали друг другу по 307 военнослужащих, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Минобороны России сообщили, что 24 мая, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, Россия и Украина обменялись военнопленными - по 307 человек с каждой стороны.

"В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сообщили в ведомстве.

Подтвердил обмен пленными и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Выражаем благодарность всем, кто участвует в этом процессе и работает круглосуточно. Наша цель — вернуть каждого из российского плена", — подчеркнул президент Украины.

Зеленский отметил, что за два дня Россия и Украина обменялись по 697 человек.

Напомним, 16 мая переговоры России и Украины состоялись. Делегации двух стран встретились в Турции.

По итогам Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня - детально прописать свои предложения, отметил глава делегации. Затем Мединский анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной.

А вчера Дональд Трамп сообщил, что Россия и Украина произвели крупный обмен военнопленными. Пост американский президент опубликовал в Truth Social.