Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Россия и Украина провели второй этап "большого обмена" пленными

Опубликовано:

Военнопленные едут в автобусе
Автобус с людьми. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сегодня, 24 мая, Россия и Украина произвели взаимообмен пленными. Стороны передали друг другу по 307 военнослужащих, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Минобороны России сообщили, что 24 мая, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, Россия и Украина обменялись военнопленными - по 307 человек с каждой стороны.

"В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сообщили в ведомстве.

Подтвердил обмен пленными и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Выражаем благодарность всем, кто участвует в этом процессе и работает круглосуточно. Наша цель — вернуть каждого из российского плена", — подчеркнул президент Украины.

Зеленский отметил, что за два дня Россия и Украина обменялись по 697 человек.

Напомним, 16 мая переговоры России и Украины состоялись. Делегации двух стран встретились в Турции.

По итогам Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня - детально прописать свои предложения, отметил глава делегации. Затем Мединский анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной.

А вчера Дональд Трамп сообщил, что Россия и Украина произвели крупный обмен военнопленными. Пост американский президент опубликовал в Truth Social.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2248476-rossiya-i-ukraina-proveli-vtoroy-etap-bolshogo-obmena-plennymi/