"Разработан меморандум": Россия предлагает Украине встретиться в Стамбуле 2 июня

Делегация России готова представить делегации Украины меморандум в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, передает NUR.KZ.

В видеообращении Сергея Лаврова, который опубликован в Telegam-канале МИД России, сообщается, что при поддержке США, Саудовской Аравии и Турции удалось создать условия для возобновления прямых российско-украинских переговоров. Первый после возобновления раунд состоялся 16 мая в Стамбуле.

Так, в соответствии с достигнутыми там договоренностями был осуществлен обмен пленными в формате "1000 на 1000" человек. Тогда же в Стамбуле, по словам Лаврова, было условлено о том, что Москва и Киев подготовят документы, излагающие позицию каждой из сторон для достижения устойчивого урегулирования.

"Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с В.Р.Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня", - заявил Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что Россия рассчитывает на то, что "все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров".

Напомним, 16 мая переговоры России и Украины состоялись. Делегации двух стран встретились в Турции.

По итогам Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня - детально прописать свои предложения, отметил глава делегации. Затем Мединский анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной.

На днях Дональд Трамп сообщил, что Россия и Украина произвели крупный обмен военнопленными. Пост американский президент опубликовал в Truth Social. 24 мая Россия и Украина произвели взаимообмен пленными. Стороны передали друг другу по 307 военнослужащих.

Позже СМИ сообщили, что Трамп решил отстраниться от урегулирования конфликта в Украине. Ранее он уже заявлял, что конфликт в Украине должен был остаться проблемой Европы, а США не следовало вмешиваться. По словам президента, без прогресса по переговорам США уступят свою роль посредника Европе.

Мы также писали, что президент США рассматривает возможность введения новых санкций против России из-за ситуации по переговорам в Украине. А накануне Трамп заявил, что глава РФ Владимир Путин "сошел с ума".

В этом же посте Трамп раскритиковал и президента Украины Владимира Зеленского. Американский лидер заявил, что Зеленский "создает проблемы" своей стране.