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После недовольства в адрес Путина Трамп раскритиковал Зеленского

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Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Ludovic MARIN / POOL / AFP via Getty Images

Высказывания украинского лидера Владимира Зеленского создают проблемы его стране, заявил американский президент Дональд Трамп в Truth Social.

«Президент Зеленский не делает своей стране одолжения, разговаривая так, как он это делает. Каждое его слово создает проблемы. Мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось», — отметил Трамп.

У Зеленского и республиканца сложились несколько напряженные отношения. Например, Трамп в феврале называл его «диктатором без выборов», так как полномочия Зеленского истекли год назад; в конце зимы они поспорили в Белом доме, что привело к ухудшению отношений США и Украины, и т. д.

Ранее Трамп обратился с критикой и в адрес президента Владимира Путина. Свои слова он повторил и в посте в соцсети. По утверждению американского президента, у него всегда были хорошие отношения с Путиным, но теперь с ним «что-то случилось».

«Он совершенно сошел с ума! Он без необходимости убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и дроны запускают по городам Украины без всякой причины. Я всегда говорил, что он хочет ВСЮ Украину, а не только ее часть, и, возможно, это подтверждается, но если он ее получит, это приведет к падению России!» — пишет Трамп.

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2248767-posle-nedovolstva-v-adres-putina-tramp-raskritikoval-zelenskogo/