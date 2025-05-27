WSJ: Трамп может ввести новые санкции против России на этой неделе

Президент США рассматривает возможность введения новых санкций против России из-за ситуации по переговорам в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, Трамп рассматривает возможность ввода санкций против Москвы уже на этой неделе, поскольку он "все больше разочарован продолжающимися атаками президента России Владимира Путина на Украину и медленными темпами мирных переговоров". Об этом заявили источники, которые "знакомы с мышлением Трампа".

"Ограничения, вероятно, не будут включать новые банковские санкции, сказал один из источников, но обсуждаются другие варианты давления на российского лидера с целью заставить его пойти на уступки за столом переговоров, включая 30-дневное прекращение огня, поддерживаемое Украиной, которое Россия давно отвергает. Трамп также может решить не вводить новые санкции", - сказано в публикации.

Отмечается, что Трамп также устал от мирных переговоров и подумывает о том, чтобы полностью отказаться от них, если последний рывок не сработает.

"Замечательная перемена для лидера, который в первый день своего пребывания в должности делал ставку на свою способность положить конец конфликту. Неясно, что произойдет, если США отступят от мирного процесса, и продолжит ли Трамп оказывать военную поддержку Украине", - пишет издание.

По словам пресс-секретаря Трампа, глава США дал ясно понять, что хочет увидеть мирное соглашение путем переговоров.

"Эти события знаменуют собой новое ухудшение отношений между США и Россией, которые даже за последние несколько месяцев пережили взлеты и падения. Трамп вступил в должность, полагая, что находится в уникальном положении для улучшения связей между двумя странами благодаря тому, что он считал своими крепкими личными отношениями с Путиным", - сказано в материале.

А источники издания New York Times ранее заявили, что Трамп в разговоре с лидерами ЕС 19 мая, после беседы с Путиным, дал понять, что выходит" из урегулирования ситуации в Украине.

А накануне после одной из крупнейших атак России на Украину Трамп заявил, что глава РФ Владимир Путин "сошел с ума".

"У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным, но с ним что-то случилось. Он совершенно сошел с ума", - написал Трамп.

В этом же посте Трамп раскритиковал и президента Украины Владимира Зеленского. Американский лидер заявил, что Зеленский "создает проблемы" своей стране.

Добавим, что пост Трампа стал реакцией на новости об одной из крупнейших воздушных атак на Украину с начала войны. Ранее Украина заявила, что Россия за одну ночь запустила почти 300 беспилотников и 69 ракет. Сообщалось о 12 погибших.