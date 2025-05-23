"Может привести к чему-то большему": Трамп заявил, что Россия и Украина провели обмен пленными

Дональд Трамп сообщил, что Россия и Украина произвели крупный обмен военнопленными, передает NUR.KZ. Пост американский президент опубликовал в Truth Social.

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Об обмене военнопленными между Россией и Украиной Трамп сообщил на своей странице в соцсети Truth Social. По словам Трампа, обмен завершился "только что".

"Поздравляем обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то большему???" - написал Трамп.

При этом некоторые российские СМИ сообщают, что завершился не сам обмен, а достигнуты договоренности по обмену.

ТАСС пишет, что Россия и Украина договорились о проведении крупного обмена военнопленными, он состоится в ближайшее время.

По информации РИА Новости, Россия и Украина пока только "согласовали обмен пленными".

Ранее 19 мая состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Позже и Путин, и Трамп высказались о беседе в довольно положительном ключе. Путин назвал разговор откровенным и полезным, а Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и об окончании войны.

Однако позже в Белом доме Трамп заявил, что конфликт в Украине должен был остаться проблемой Европы, а США не следовало вмешиваться. По словам президента, без прогресса по переговорам США уступят свою роль посредника Европе.

А вчера сообщалось, президент США Дональд Трамп в частном порядке заявил, что Путин не готов закончить войну с Украиной, так как считает, что побеждает в ней.