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Прекращение огня, встреча президентов: о чем разговаривали делегации России и Украины в Стамбуле

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Делегация Украины
Делегация Украины. Фото: Arif Hudaverdi Yaman/Anadolu via Getty Images

Главы делегаций России и Украины сделали свои заявления после проведения переговоров в Стамбуле - Умеров и Мединский рассказали, о чем разговаривали стороны.

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По информации "РБК Украина" со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова в эфире телемарафона, в ближайшее время может пройти обмен пленными с Россией в формате "1000 на 1000" - крупнейший с начала военных действий.

Также, по его словам, обсуждалась встреча лидеров двух стран.

Он также добавил, что скоро сообщат о возможных новых переговорах.

По информации РИА Новости, глава российской делегации Владимир Мединский также вышел к журналистам, чтобы поделиться итогами прошедших переговоров.

По его словам, российская делегация удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной.

Мединский также анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной.

Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня - детально прописать свои предложения, отметил глава делегации.

Также, как пишет РБК, Мединский высказался о возможных переговорах Зеленского и Путина.

"Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств, мы приняли этот запрос к сведению", - заявил он.

Сообщается, что автомобиль украинской делегации покинул место проведения переговоров.

Ранее мы писали о том, что завершились переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле. Российские и украинские источники отмечали, что сначала стороны брали паузу, чтобы определиться о продолжении переговорного раунда.

Стоит отметить, что ни одну из делегаций не возглавил глава государства - Путин назначил главой делегации РФ Владимира Мединского, а Зеленский - главу Минобороны Умерова.

Госсекретарь США Марко Рубио выразил пессимизм в преддверии переговоров Украины и России в Турции.

На фоне происходящего Папа Римский Лев XIV предложил провести переговоры между Россией и Украиной в Ватикане. Отмечается, что ранее Лев XIV заявлял, что работа по установлению мира в Украине будет одним из главных приоритетов его понтификата.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2245830-prekrashchenie-ognya-vstrecha-prezidentov-o-chem-razgovarivali-delegacii-rossii-i-ukrainy-v-stambule/