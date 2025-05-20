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Трамп заявил, что без прогресса по Украине США уступят свою роль Европе

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Президент США Дональд Трамп на брифинге заявил, что конфликт в Украине должен был остаться проблемой Европы, а США не следовало вмешиваться, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

По словам Трампа, если в процессе урегулирования конфликта на Украине не будет "существенного прогресса", США уступят свою роль в нем Европе. Он считает, что США вовсе не следовало вмешиваться в ситуацию, а решать конфликт должны были европейские страны.

Трамп добавил, что и в разговоре с Путиным заявил о необходимости "двигаться дальше".

"Я сказал ему: нужно идти дальше. И я также сказал: если я посчитаю, что вы не можете этого сделать, я отойду (от процесса урегулирования - прим. ред.), потому что ну что можно сделать", — рассказал американский президент, подчеркнув, что американские войска не отправятся в Украину.

Республиканец отметил, что у него есть "красная линия", после которой он решит отойти от процесса урегулирования, но отказался назвать ее. Также он заявил, что включение Ватикана в этот процесс не означает снижения роли США.

При этом Трамп выразил уверенность, что после разговора с Путиным последуют существенные изменения в урегулировании конфликта. Также он объяснил, что не ужесточает санкции против России, поскольку видит шанс добиться мира, а новые ограничения лишь усложнят процесс. По его мнению, лидеры обеих сторон хотят завершения конфликта.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позже заявил, что США не выходят из процесса урегулирования, а их посреднические усилия эффективны. 

Напомним, еще в середине апреля СМИ писали, что Трамп откажется от попыток организовать мирное соглашение между Россией и Украиной уже в ближайшие дни, если не увидит ясных признаков того, что такая сделка достижима.

"Мы не собираемся заниматься этим месяцами. Поэтому нам нужно очень быстро определить — это вопрос нескольких дней — возможно ли это в ближайшие недели. Если да, мы в деле. Если нет, у нас есть и другие приоритеты", — заявил госсекретарь США Марко Рубио в Париже после встречи с европейскими лидерами.

При этом сам Трамп тогда отказался назвать дедлайн по переговорам.

"Конкретного количества дней нет, но мы хотим сделать это быстро", – сказал президент США.

Добавим, накануне состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Как писали СМИ, перед звонком вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что, по его мнению, во время телефонного разговора Трамп спросит Путина, серьезно ли он настроен на мир с Украиной.

Позже сам Путин сообщил, что разговор длился два часа. Он назвал беседу откровенной, содержательной и весьма полезной и выразил благодарность Трампу за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины.

Тогда же Путин заявил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня. Сторонам необходимо найти компромиссы, которые устроили бы все стороны.

На заявление Путина о меморандуме уже отреагировал Зеленский. Он заявил, что Украина пока не получала никаких предложений от России. При этом Зеленский вновь заявил, что Украина не будет уступать свои территории.

Позже о разговоре высказался и глава США. Трамп в соцсетях написал, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и об окончании войны. Глава США добавил, что проинформировал об этом президента Украины, председателя Европейской комиссии и других европейских лидеров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2246685-tramp-zayavil-chto-bez-progressa-po-ukraine-ssha-ustupyat-svoyu-rol-evrope/