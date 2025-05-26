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Трамп заявил, что недоволен Путиным, и пригрозил России санкциями

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Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019
Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019. Фото: Mikhail Svetlov / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что он недоволен Путиным и рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky News.

Ранее Украина заявила, что Россия за одну ночь запустила почти 300 беспилотников и 69 ракет. Это стало одной из крупнейших воздушных атак с начала войны. Украинские власти сообщали о 12 погибших.

Эта последняя атака побудила посланника Дональда Трампа призвать к прекращению огня немедленно, пишет издание.

На атаку отреагировал и сам Трамп. Он заявил, что "недоволен" действиями Владимира Путина — "убийством множества людей".

"Я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным. Я знаю его давно. Мы всегда ладили. Но он запускает ракеты в города и убивает людей, и мне это не нравится.

Мне не нравится то, что делает Путин. Ни капельки. Он убивает людей. И с этим парнем что-то случилось, и мне это не нравится", - цитирует издание Трампа.

Американский лидер заявил также, что "безусловно рассматривает возможность введения санкций в отношении России".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2248725-tramp-zayavil-chto-nedovolen-putinym-i-prigrozil-rossii-sankciyami/