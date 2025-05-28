В офисе Зеленского рассказали, какие условия Киев передал Вашингтону

Украина передала США предложения о начале безусловного перемирия, заявил заместитель главы офиса украинского президента Игорь Брусило, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Соответствующее заявление Брусило сделал в эфире одного из украинских телеканалов.

«Это прекращение огня должно быть безусловным, так как даст возможность сесть за стол переговоров. Все остальные этапы будут определены во время этих переговоров», — сказал Брусило.

Кроме того, Киев, подчеркнул Брусило, считает неприемлемым юридическое признание Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в составе России.

Отмечается, что одними из условий России, выдвинутых летом прошлого года, были вывод войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и закрепление их российского статуса в международных договорах. Кремль называл принадлежность этих территорий России «абсолютно неоспоримым фактом и необсуждаемым фактом».