В офисе Зеленского рассказали, какие условия Киев передал Вашингтону
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Украина передала США предложения о начале безусловного перемирия, заявил заместитель главы офиса украинского президента Игорь Брусило, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Соответствующее заявление Брусило сделал в эфире одного из украинских телеканалов.
«Это прекращение огня должно быть безусловным, так как даст возможность сесть за стол переговоров. Все остальные этапы будут определены во время этих переговоров», — сказал Брусило.
Кроме того, Киев, подчеркнул Брусило, считает неприемлемым юридическое признание Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в составе России.
Отмечается, что одними из условий России, выдвинутых летом прошлого года, были вывод войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и закрепление их российского статуса в международных договорах. Кремль называл принадлежность этих территорий России «абсолютно неоспоримым фактом и необсуждаемым фактом».
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2249604-v-ofise-zelenskogo-rasskazali-kakie-usloviya-kiev-peredal-vashingtonu/