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NYT: Трамп отстраняется от урегулирования конфликта в Украине

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Трамп в разговоре с лидерами ЕС 19 мая, после беседы с Путиным, дал понять, что выходит" из урегулирования ситуации в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Собеседники издания рассказали детали разговора республиканца с главами Германии, Франции, Италии, Финляндии и Еврокомиссии 19 мая — после телефонных переговоров Трампа и президента Владимира Путина.

Источники NYT говорят, что в беседе с европейцами Трамп дал понять, что не будет усиливать санкционное давление на Россию.

«Фактически он сказал: «Я выхожу» [из процесса урегулирования]», — сообщил один из источников. Он отметил, что это перекликается с заявлением вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что США «более чем готовы уйти».

В Белом доме заявили, что санкции против России показали низкую эффективность и не соответствуют интересам США.

«Россия отказалась от перемирия, а Трамп все больше умывает руки», — такое мнение выразил президент консалтинговой компании Eurasia Group Иен Бреммер. По его словам, в результате «поддержка Украины продолжает терять значение для американцев». Бреммер предсказал, что «дальше будет больше боев — расширенные российские атаки по всей Украине, меньше ограничений для ударов Украины по территории России».

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2249151-nyt-tramp-otstranyaetsya-ot-uregulirovaniya-konflikta-v-ukraine/