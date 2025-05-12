"Один из самых важных указов в истории": Трамп опубликовал обещанный "влиятельный пост"

Президент США Дональд Трамп в совей соцсети Truth Social анонсировал подписание указа о снижении цен на рецептурные лекарства и фармацевтические препараты, передает NUR.KZ.

Вчера вечером Трамп пообещал опубликовать "один из самых важных и влиятельных постов", который он когда-либо публиковал.

Спустя 6 часов Трамп анонсировал подписание указа, благодаря которому цены на рецептурные лекарства и фармацевтические препараты в США снизятся на 30-80%.

По словам Трампа, мир много лет задавался вопросом, почему лекарства в Америке дороже, чем в любой другой стране, в 5-6 раз, даже если он произведен в той же лаборатории.

"Это всегда было трудно объяснить и очень неловко, потому что, по сути, не было правильного или справедливого ответа. Фармацевтические компании годами говорили, что это расходы на исследования и разработки, и что все эти расходы были и будут, без какой-либо причины, нести ТОЛЬКО "лохи" Америки", - заявил Трамп.

Но теперь, по словам Трампа, он "собирается поступить правильно".

"Завтра утром в Белом доме я подпишу один из самых важных указов в истории нашей страны. Цены на рецептурные препараты и фармацевтические препараты будут СНИЖЕНЫ почти немедленно на 30–80%. Они вырастут по всему миру, чтобы уравнять и, впервые за много лет, принести СПРАВЕДЛИВОСТЬ В АМЕРИКУ!" - заявил Трамп.

Он пообещал, что цены на лекарства в США станут одними из самых низких в мире.

"С нашей страной, наконец, будут обращаться справедливо, и расходы на здравоохранение наших граждан будут сокращены на суммы, о которых раньше и не думали. Кроме того, вдобавок ко всему прочему, Соединенные Штаты сэкономят ТРИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ", - пообещал Трамп.