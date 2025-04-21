Скончался Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный аккаунт новостей Ватикана.

Умер Папа Римский Франциск, сообщили в Ватикане.

"Папа Франциск скончался в пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане, в Каса-Санта-Марта", - говорится в сообщении Ватикана в Instagram-аккаунте.

Добавим, что, согласно данным РИА Новости, Папа Римский Франциск - до избрания Хорхе Марио Бергольо - родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе в семье железнодорожного рабочего, выходца из Италии.

Получив диплом техника-химика, поступил в семинарию. Продолжил образование в Чили, затем в Колледже Святого Иосифа в Сан-Мигеле. 13 декабря 1969 года Хорхе Марио Бергольо был рукоположен в сан священника.

До избрания на папский престол - аргентинский религиозный деятель, кардинал, доктор богословия. Архиепископ Буэнос-Айреса и примас Аргентины.

Епископ Римско-католической церкви, Папа Римский - с 13 марта 2013 года.

Напомним, Папа Франциск был госпитализирован в римскую больницу имени Агостино Джемелли в пятницу 14 февраля после приступа бронхита. Впоследствии у него диагностировали двустороннюю пневмонию. 20 февраля клиническое состояние Папы немного улучшилось.

Также сообщалось, что кардинал Джанфранко Равази, бывший министр культуры Ватикана, заявил, что Папа Римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья.

В начале прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посещал Ватикан для аудиенции у Папы Римского Франциска. О чем беседовали Токаев и Папа Франциск, мы писали здесь.

Президент прошелся по музеям Ватикана и оценил фрески Микеланджело, встретился с секретарем Святого Престола по связям с государствами Полом Ричардом Галлахером и пригласил руководство Ватикана в Астану.

Недавно в соцсетях Папы Римского Франциска был опубликован снимок после его госпитализации.

Также мы писали, что недавно Папа Римский неожиданно появился на площади в Ватикане после длительной болезни.