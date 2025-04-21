Токаев выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о кончине Папы Римского Франциска.

Как отметил президент, Понтифик был выдающимся духовным лидером, который прилагал неустанные усилия для продвижения благородных идеалов гуманизма, справедливости и сострадания.

"Я с теплотой вспоминаю встречи с Папой и его исторический апостольский визит в Казахстан в 2022 году, который стал символом толерантности и взаимопонимания. Папа Франциск навсегда останется в наших сердцах как великий пастырь мира и последовательный сторонник межконфессионального диалога и гармонии", - написал глава государства на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Он был госпитализирован в римскую больницу имени Агостино Джемелли в пятницу 14 февраля после приступа бронхита. Впоследствии у него диагностировали двустороннюю пневмонию. 20 февраля клиническое состояние Папы немного улучшилось.

Итальянские СМИ высказались о возможной причине смерти Папы - Франциск мог умереть от инсульта. Тем не менее подчеркивается, что в ближайшие несколько часов Святой престол опубликует официальное заявление с указанием причины смерти.

Также стало известно, что в Астане пройдет месса в память о Папе Римском Франциске.

О том, что будет происходить в Ватикане после смерти папы Франциска, можно прочитать тут.

Мы также подробно писали о том, каким был единственный визит Папы Римского Франциска в Казахстан.