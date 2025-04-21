Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска

Опубликовано:

Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск. Фото: Lisa Maree Williams/Getty Images

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о кончине Папы Римского Франциска.

Как отметил президент, Понтифик был выдающимся духовным лидером, который прилагал неустанные усилия для продвижения благородных идеалов гуманизма, справедливости и сострадания.

"Я с теплотой вспоминаю встречи с Папой и его исторический апостольский визит в Казахстан в 2022 году, который стал символом толерантности и взаимопонимания. Папа Франциск навсегда останется в наших сердцах как великий пастырь мира и последовательный сторонник межконфессионального диалога и гармонии", - написал глава государства на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Он был госпитализирован в римскую больницу имени Агостино Джемелли в пятницу 14 февраля после приступа бронхита. Впоследствии у него диагностировали двустороннюю пневмонию. 20 февраля клиническое состояние Папы немного улучшилось.

Итальянские СМИ высказались о возможной причине смерти Папы - Франциск мог умереть от инсульта. Тем не менее подчеркивается, что в ближайшие несколько часов Святой престол опубликует официальное заявление с указанием причины смерти.

Также стало известно, что в Астане пройдет месса в память о Папе Римском Франциске.

О том, что будет происходить в Ватикане после смерти папы Франциска, можно прочитать тут.

Мы также подробно писали о том, каким был единственный визит Папы Римского Франциска в Казахстан.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2237916-tokaev-vyrazil-svoi-soboleznovaniya-v-svyazi-so-smertyu-papy-rimskogo-franciska/