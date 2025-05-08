Избран новый Папа Римский (видео)

Конклав избрал нового Папу Римского - из трубы Сикстинской капеллы поднимается белый дым. Это третья попытка избрать нового понтифика, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Телеканал сообщает, что над Сикстинской капеллой поднялся белый дым, свидетельствуя о том, что кардиналы выбрали нового Папу на второй день конклава.

Его личность и имя, которое он возьмет на себя в качестве понтифика, будут раскрыты в ближайшее время.

На площади Святого Петра зазвонили колокола, возвещая об избрании нового Папы. Толпа на главной площади Ватикана разразилась аплодисментами, когда из трубы Сикстинской капеллы начал валить белый дым, пишет издание.

Как уточняет РИА Новости, в конклаве принимают участие 133 члена Кардинальской коллегии, которые в среду вечером торжественно поклялись сохранять в тайне все, что связано с выборами понтифика.

Для избрания на Апостольский престол требуется достижение квалифицированного большинства в две трети голосов. Процедура будет продолжаться, пока один из кандидатов не заручится поддержкой не менее 89 участников конклава.

Ранее сообщалось, что конклав не смог с двух попыток избрать нового Папу - из Сикстинской капеллы поднимался черный дым.

Напомним, Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Свои соболезнования в связи со смертью Папы выразил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Мы также писали, что после смерти понтифика Франциска был сформирован круг потенциальных претендентов на должность Папы Римского.

Вскоре стало известно, что конклав по выборам 267-го по счету Папы Римского начнется 7 мая после завершения месс, на которых будут молиться о вечном упокоении покойного Папы Франциска.

О том, что будет происходить в Ватикане после смерти папы Франциска, можно прочитать тут.