Telegraph: Новым Папой Римским может стать азиат или темнокожий

По данным издания Telegraph, после смерти понтифика Франциска уже сформирован круг потенциальных претендентов на должность Папы Римского, передает NUR.KZ.

Как пишет издание, предсказать, кто будет выбран следующим лидером 1,2 млрд католиков мира, пока трудно, так как теоретически любой крещеный католик мужского пола может стать Папой.

"Однако на практике следующий понтифик, скорее всего, будет выбран из кардиналов, которые соберутся в Сикстинской капелле в Ватикане на тайные папские выборы, известные как конклав.

После того как Папа Бенедикт XVI ушел в отставку в 2013 году, очень немногие наблюдатели Ватикана предсказывали, что Хорхе Марио Бергольо из Аргентины будет избран Папой Франциском. На этот раз нет никаких выдающихся кандидатов, что делает игру в угадывание еще более сложной. Но есть имена вероятных кандидатов на папство, кружащихся в коридорах Ватикана. Их разное происхождение отражает обширный глобальный охват Католической церкви", - пишет издание.

Кардинал Луис Антонио Тагле

По данным издания, фаворитом станет "первый азиатский Папа". Отмечается, что кардинала Луиса Антонио Тагле называют "Азиатским Франциском" за его хорошее чувство юмора и прогрессивные взгляды.

"Прозванный "Азиатским Франциском" за его хорошее чувство юмора и прогрессивные взгляды, он обладает некоторой скромностью Папы Франциска - в семинарии на Филиппинах, где он прожил около 20 лет, в его комнате не было ни кондиционера, ни телевизора. Даже когда его сделали епископом, он избегал машины и ездил на работу на автобусе", - сказано в публикации.

Эдвард Пентин, эксперт по Ватикану и автор книги "Следующий Папа: ведущие кандидаты в кардиналы", сказал, что кардинал пять или шесть лет назад был фаворитом Папы Франциска на его место.

Кардинал Луис Антонио Тагле. Фото: Franco Origlia/Getty Images

Кардинал Питер Турксон

Ключевой советник Папы Франциска по таким вопросам, как изменение климата и социальная справедливость, кардинал Питер Турксон может стать первым чернокожим папой. Он родился в Гане, а Папа Иоанн Павел II назначил его архиепископом Кейп-Коста в 1992 году, а 11 лет спустя сделал его первым кардиналом в истории этого западноафриканского государства.

Продвижение по службе продолжилось при преемнике Иоанна Павла, Бенедикте, который привел его в Ватикан в 2009 году и сделал его главой Папского совета по справедливости и миру. Данный орган содействует "социальной справедливости, правам человека и миру во всем мире".

Кардинал Турксон был одним из ближайших советников Папы по таким вопросам, как изменение климата, когда он был главой Папского совета по справедливости и миру. В этой роли он был одним из ближайших советников Папы по таким вопросам, как изменение климата, и привлекал большое внимание, посещая конференции, такие как Экономический форум в Давосе.

В 2023 году он сказал, что молится "против" возможности избрания его Папой, но некоторые из его недоброжелателей заявили, что, учитывая его выступления в СМИ, он, похоже, вел агитацию за эту должность.

Кардинал Питер Турксон. Фото: Joshua Sammer/Getty Images

Кардинал Петер Эрдо

Петер Эрдо - это венгерский кардинал и архиепископ Эстергом-Будапештский. По словам экспертов, он является ведущим претендентом на консервативное крыло Церкви. Людям он нравится, потому что он сильный канонист и хорошо разбирается в церковном праве.

"Многие католики считают, что церковь нужно вернуть из чувства церковного беззакония, которое развилось при Франциске. Эрдо был бы надежной парой рук", - пишет издание.

Он считается консерватором в теологии, и в своих выступлениях по всей Европе он подчеркивает христианские корни континента. Однако он также считается прагматиком и никогда открыто не конфликтовал с Франциском, в отличие от других традиционалистских священнослужителей.

Тем не менее он вызвал удивление в Ватикане во время миграционного кризиса 2015 года, когда выступил против призыва Папы Франциска к церквям принимать беженцев.

Кардинал Петер Эрдо. Фото: Franco Origlia/Getty Images

Кардинал Пьетро Паролин

Пьетро Паролин, нынешний государственный секретарь Ватикана, а по сути, его премьер-министр, также считается ведущим кандидатом. Его авторитет вырос во время войны на Украине, поскольку Ватикан позиционировал себя как честного посредника, который в конечном итоге мог бы выступить посредником с Москвой, чтобы положить конец конфликту.

"Он был мозгом международной дипломатии Папы Франциска. Он не делает ни одного неверного шага", - говорил о нем Томас Риз, американский католический священник и автор книги "Внутри Ватикана".

Однако его запятнал скандал с недвижимостью, в котором Ватикан потерял миллионы евро из-за неудачной покупки бывшего выставочного зала Harrods в Лондоне.

Кардинал Пьетро Паролин. Фото: Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images

Правила Ватикана гласят, что кардиналы должны набрать две трети голосов, когда они собираются для голосования на конклаве, который проходит в Сикстинской капелле. На данный момент нет ведущего кандидата.

Напомним, Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Он был госпитализирован в римскую больницу имени Агостино Джемелли в пятницу 14 февраля после приступа бронхита. Впоследствии у него диагностировали двустороннюю пневмонию. 20 февраля клиническое состояние Папы немного улучшилось.

Итальянские СМИ высказались о возможной причине смерти Папы - Франциск мог умереть от инсульта. Тем не менее подчеркивается, что в ближайшие несколько часов Святой престол опубликует официальное заявление с указанием причины смерти.

Также стало известно, что в Астане пройдет месса в память о Папе Римском Франциске.

О том, что будет происходить в Ватикане после смерти папы Франциска, можно прочитать тут.