Выборы нового Папы Римского: конклав начнется 7 мая

Конклав по выборам 267-го по счету Папы Римского начнется 7 мая после завершения месс, на которых будут молиться о вечном упокоении покойного Папы Франциска, передает NUR.KZ.

На официальном сайте Ватикана сообщается, что Конклав по выборам нового Папы начнется 7 мая. В сообщении указано, что конклав по выборам 267-го по счету Папы начнется после завершения месс, на которых будут молиться об упокоении покойного Папы Франциска.

"Кардиналы, присутствующие в Риме, согласились начать конклав 7 мая 2025 года. Они приняли решение на Пятой Генеральной Конгрегации, состоявшейся в понедельник утром в Синодальном зале Ватикана.

Конклав пройдет в Сикстинской капелле Ватикана, которая в эти дни будет закрыта для посетителей", - сообщили в пресс-службе.

Также в релизе указано, что все избирательные процедуры проходят исключительно в Сикстинской капелле в Апостольском дворце Ватикана, который остается полностью закрытым до завершения выборов.

"На протяжении всего избирательного процесса кардиналы-выборщики должны воздерживаться от отправки писем или участия в разговорах, включая телефонные звонки, за исключением случаев крайней необходимости. Им не разрешается отправлять или получать сообщения любого рода, получать газеты или журналы любого характера или следить за радио- или телепередачами", - отметили в Ватикане.

Для законного избрания нового Папы требуется две трети голосов присутствующих избирателей. Если общее число избирателей не делится на три, необходим дополнительный голос. После подсчета голосов все бюллетени сжигаются.

Если голосование не дало результатов, дымоход, расположенный над Сикстинской капеллой, выпускает черный дым. Если Папа будет избран, из дымохода будет валить белый дым.

Напомним, Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Свои соболезнования в связи со смертью Папы выразил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Мы также писали, что после смерти понтифика Франциска был сформирован круг потенциальных претендентов на должность Папы Римского.

О том, что будет происходить в Ватикане после смерти папы Франциска, можно прочитать тут.