"Нет ничего умного или смешного": Трампа раскритиковали за фото в образе Папы Римского

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях свое сгенерированное с помощью нейросетей изображение в образе Папы Римского, передает NUR.KZ.

Трамп опубликовал в своем Instagram-аккаунте свое фото в образе Папы Римского, которое было сгенерировано с помощью нейросети. На изображении Трамп сидит в богато украшенном кресле, одетый в белое папское облачение и головной убор, с поднятым вверх пальцем. Он никак не стал комментировать данное фото.

Вскоре на публикацию Трампа отреагировала Католическая конференция Нью-Йорка.

"В этом изображении нет ничего умного или смешного, господин президент. Мы только что похоронили нашего любимого Папу Франциска, и кардиналы собираются вступить в торжественный конклав, чтобы выбрать нового преемника Святого Петра. Не издевайтесь над нами", - сказано в заявлении.

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистом пошутил, что хотел бы стать новым Папой Римским, также отметив, что у него нет других предпочтений в выборе кандидатов.

Напомним, Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Свои соболезнования в связи со смертью Папы выразил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

После смерти понтифика Франциска был сформирован круг потенциальных претендентов на должность Папы Римского. Конклав по выборам 267-го по счету Папы Римского начнется 7 мая после завершения месс, на которых будут молиться о вечном упокоении покойного Папы Франциска.

О том, что будет происходить в Ватикане после смерти папы Франциска, можно прочитать тут.