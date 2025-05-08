Новым Папой Римским впервые стал кардинал из США

Новым папой Римским избран Роберт Прево из США - первый американский понтифик в истории. Он взял имя Лев XIV, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, новому Папе Римскому 69 лет, он родился и вырос в Чикаго, штате Иллинойс.

Большую часть карьеры Прево провел в качестве миссионера в Южной Америке, в последнее время возглавлял офис Ватикана по назначению епископов.

Ожидается, что он продолжит реализовывать реформы Папы Франциска.

В интервью Vatican News вскоре после того, как он стал лидером Епископской епархии, Прево сказал: "Я по-прежнему считаю себя миссионером. Мое призвание, как и призвание каждого христианина, — быть миссионером, провозглашать Евангелие везде, где бы ты ни находился".

Президент США Дональд Трамп уже поздравил нового Папу в соцсети Truth Social.

"Поздравляем кардинала Роберта Фрэнсиса Прево, который только что был избран Папой. Это такая честь — осознавать, что он первый американский Папа. Какое волнение и какая Великая Честь для нашей страны. С нетерпением жду встречи с Папой Львом XIV. Это будет очень значимый момент!" - написал Трамп.

Напомним, избрать нового Папу Римского конклав смог лишь с третьей попытки.

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Свои соболезнования в связи со смертью Папы выразил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Мы также писали, что после смерти понтифика Франциска был сформирован круг потенциальных претендентов на должность Папы Римского.

Вскоре стало известно, что конклав по выборам 267-го по счету Папы Римского начнется 7 мая после завершения месс, на которых будут молиться о вечном упокоении покойного Папы Франциска.

О том, что будет происходить в Ватикане после смерти папы Франциска, можно прочитать тут.