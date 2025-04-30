Трамп заявил, что хотел бы стать новым Папой Римским

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистом пошутил, что хотел бы стать новым Папой Римским, также отметив, что у него нет других предпочтений в выборе кандидатов, передает NUR.KZ.

В разговоре с журналистом президент США на вопрос, кто, по его мнению, должен стать новым Папой Римским, пошутил, что хотел бы этого сам.

"Я бы хотел быть Папой Римским. Это был бы мой выбор номер один", - сказал Трамп, улыбаясь.

Далее он добавил, что у него нет предпочтений среди возможных кандидатов на пост главы католической церкви.

Напомним, Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Свои соболезнования в связи со смертью Папы выразил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

После смерти понтифика Франциска был сформирован круг потенциальных претендентов на должность Папы Римского. Конклав по выборам 267-го по счету Папы Римского начнется 7 мая после завершения месс, на которых будут молиться о вечном упокоении покойного Папы Франциска.

О том, что будет происходить в Ватикане после смерти папы Франциска, можно прочитать тут.