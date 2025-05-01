США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах

США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам. Это подтвердила первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Как написала Свириденко на своей странице в Facebook, Киев и Вашингтон создадут Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции.

Агентство УНИАН опубликовало ключевые положения сделки:

полная собственность и контроль за недрами остаются за Украиной. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности;

Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности; равноправное партнерство США и Украины. Фонд создается 50/50, и ни одна из сторон не будет иметь решающего голоса;

Фонд создается 50/50, и ни одна из сторон не будет иметь решающего голоса; национальная собственность Украины защищена. Подписанное соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями. Такие компании как "Укрнафта" или "Энергоатом" остаются в собственности государства;

Подписанное соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями. Такие компании как "Укрнафта" или "Энергоатом" остаются в собственности государства; никаких долгов. В подписанном соглашении нет упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США. Реализация соглашения позволит обеим странам увеличить свой экономический потенциал благодаря равноправному сотрудничеству и инвестициям.

Издание также отмечает, что соглашение соответствует Конституции и не меняет евроинтеграционный курс Украины.

Фонд будет наполняться доходами исключительно из новых лицензий.

"Речь идет о 50% средств от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в фонд. В соглашении говорится о дальнейшем стратегическом сотрудничестве", – сообщила Свириденко.

Чтобы фонд функционировал, в бюджетный кодекс будут внесены некоторые изменения, одобренные Верховной Радой.

Новый фонд будет поддерживаться американским правительством через агентство DFC. Оно будет помогать Украине привлекать инвестиции и технологии от фондов и компаний как в США, так и в ЕС и других странах, поддерживающих нашу борьбу против российского врага.

"Доходы и взносы фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты", - говорится в материале.

Напомним, в начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы.

После этого Зеленский отметил, что разработка США редкоземельных металлов Украины - это один из пунктов, которые есть в его "Плане победы" (комплексное предложение Зеленского, представленное Трампу в сентябре 2024 года).

В Кремле идею сотрудничества США и Украины по редкоземельным металлам назвали не помощью, а коммерческим предложением.

Позже стало известно, что Зеленский отказался подписывать подобное соглашение, объяснив это тем, что в нем нет никаких гарантий для Украины. После чего Трамп обвинил Киев в срыве сделки, а также назвал Зеленского диктатором за его нежелание проводить президентские выборы в Украине.

Однако после этого СМИ сообщили, что администрация Трампа предоставила Украине "улучшенный проект" соглашения о добыче полезных ископаемых на территории страны.

Сам Зеленский заявил, что Киев не признает ранее предоставленную США военную помощь в качестве долга.