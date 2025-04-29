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"Невозможно": Россия отреагировала на предложение Зеленского о перемирии на 30 дней

Опубликовано:

Российские военные
Военные. Иллюстративное фото: с сайта Минобороны РФ

На предложение Зеленского остановить огонь на 30 дней - пресс-секретарь президента РФ сказал, что это невозможно без учета нюансов, обозначенных Путиным, передает NUR.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

У Москвы нет понимания, присоединится ли Киев к перемирию в дни 80-летия Победы, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент Путин проявил жест доброй воли и вчера объявил, что на празднование Победы будет объявлено временное перемирие. Реакции от киевского режима мы <…> не услышали до сих пор. Пока очень трудно понять, киевский режим собирается присоединяться или нет", - сказал он.

По мнению Пескова, со стороны Киева - это более чем манипуляция.

Что касается предложения Владимира Зеленского остановить огонь на 30 дней, то это невозможно без учета всех нюансов, отметил пресс-секретарь.

"Если говорить о таком долговременном прекращении, то здесь важны нюансы, о которых президент Путин говорил в Кремле. Это тоже важно, но без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно. Об этом говорил президент Путин, нужно каждый раз вспоминать эти слова", - сказал Песков.

Нет ответа от Киева и по прямым переговорам, добавил он.

При этом, по словам Пескова, Россия ориентируется на вывод украинского конфликта в русло мирного урегулирования. И хотя остаются вопросы юридического характера, связанные с легитимностью Зеленского, интересы выхода на мирный процесс превыше всего.

"Первично начать этот переговорный процесс, все остальное уже носит вторичный характер", - заключил представитель Кремля.

Напомним, вчера, 28 апреля, Кремль сообщил, что по решению Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы, с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая, российская сторона объявляет перемирие.

В ответ на это пресс-секретарь президента США заявила о "растущем разочаровании" Трампа лидерами обеих стран: по словам Левитт, Трамп хочет полного прекращения огня, а не временного перемирия, о котором ранее объявил Владимир Путин.

Свое мнение также высказал министр иностранных дел Украины: он написал, что если Россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить огонь - и не временно, а минимум на 30 дней, как предлагала Украина.

Позднее и сам украинский лидер предложил немедленное 30-дневное перемирие.

"Прекращение огня не должно быть всего на несколько дней, чтобы потом вернуться к убийствам. Оно должно быть немедленным, полным и безоговорочным - по крайней мере на 30 дней, чтобы обеспечить его безопасность и гарантию", - заявил Зеленский.

Как считает президент Украины, это может стать основой, которая приведет к реальной дипломатии.

Напомним также, до этого Путин объявил о прекращении огня в Украине до конца дня 20 апреля. Зеленский обещал ответить "зеркально". Позже Путин объявил пасхальное перемирие, которое действовало с 18.00 19 апреля и продлилось до 00.00 21 апреля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу перед похоронами папы Римского Франциска в Ватикане. В Белом доме назвали разговор Зеленского и Трампа "очень продуктивным", а сам Зеленский назвал встречу символичной и, возможно, исторической, если стороны придут к соглашению.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2240430-nevozmozhno-rossiya-otreagirovala-na-predlozhenie-zelenskogo-o-peremirii-na-30-dney/