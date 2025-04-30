Лавров назвал предложение Путина о перемирии на День Победы "началом прямых переговоров"

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что предложение Владимира Путина о прекращении огня на 8–10 мая — это «начало прямых переговоров». В Киеве говорят, что если Москва действительно хочет мира, она должна прекратить огонь немедленно. В Белом доме идею трехдневного перемирия назвали «абсурдом».

«Наше предложение, которое президент Путин озвучил, это начало прямых переговоров, без предварительных условий», — заявил Сергей Лавров во время выступления по итогам заседания глав МИД стран БРИКС.

Предложение приостановить боевые действия в Украине на три дня — на время празднования годовщины окончания Великой Отечественной войны — президент России озвучил накануне. После этого глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что если Москва действительно хочет мира, она должна прекратить огонь немедленно. «Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 дней — значит, это реально, а не просто для парада», — написал он в соцсети X.

Лавров сегодня отреагировал на эти слова. Он заявил, что Россия скептически относится к идее объявить более продолжительное перемирие, потому что не видит возможности для «честного мониторинга» его соблюдения. Он также акцентировал внимание на том, что Киев рассматривает длительное прекращение огня «как предварительное условие» [для прямых переговоров — прим.], но оно, по мнению Москвы, «будет использовано для дальнейшей поддержки киевского режима, укрепления его военных способностей».

«Перемирие ради парада — это не про мир»

Незадолго до выступления главы российского МИД спецпредставитель президента США Кит Келлог в эфире телеканала Fox News назвал трехдневное перемирие, предложенное Путиным, «абсурдом».

По его словам, администрация Трампа выступает за всеобъемлющее прекращение огня на море, суше, в воздухе и по инфраструктуре минимум на 30 дней, «а потом мы можем его продлить».

«И если принять во внимание все, с чем готовы работать украинцы, то все зависит от россиян, от Путина. То есть у нас одна сторона согласилась, теперь нужно поговорить с другой стороной», — сказал Келлог.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил Келлога, повторив, что, по его мнению, «трехдневное перемирие» Владимира Путина «ради парада — это не про мир», однако слова Лаврова не прокомментировал.

Президент Украины Владимир Зеленский также потребовал более продолжительного перемирия. «Немедленное, полное и безусловное прекращение огня — и минимум на 30 дней», — заявил Зеленский.

В течение последних нескольких недель Трамп и сотрудники его администрации не раз публично грозили, что выйдут из переговорного процесса, если в ближайшее время не будет достигнут ощутимый прогресс.

О том, что именно эта неделя будет «очень важной», и в течение нее администрация Трампа решит, хочет ли и дальше «принимать участие в этом начинании или пора сосредоточиться на некоторых других вопросах», в минувшее воскресенье заявлял госсекретарь США Марко Рубио.

Что происходит с условиями России для перемирия

Агентство Bloomberg со ссылкой на три источника в Москве, знакомых с ситуацией, сообщило, что Владимир Путин продолжает настаивать на том, что Россия должна получить полный контроль над четырьмя регионами Украины, которые она оккупировала пока лишь частично.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, встречавшийся с Путиным в прошлую пятницу, пытался убедить президента России согласиться на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, однако тот остался при своей максималистской позиции, утверждают два источника агентства. По словам одного из них, переговоры зашли в тупик, и дальнейший прогресс возможен только при прямом контакте Путина и Трампа.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не ответил на запрос Bloomberg. Представитель Совета национальной безопасности США Джеймс Хьюитт от комментариев отказался.

При этом на прошлой неделе газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники писала, что Путин на предыдущей встрече с Уиткоффом в Санкт-Петербурге сказал, что Москва может отказаться от притязаний на районы четырех частично оккупированных российскими войсками областей, которые остаются под контролем Киева. Однако европейские чиновники предупредили, что Путин может использовать эту уступку как приманку, чтобы убедить Дональда Трампа принять другие требования России и навязать их Украине, говорилось в публикации.