Politico узнала о планах Трампа по введению новых пошлин
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Президент США Дональд Трамп готовится дать указание Министерству торговли начать расследование, которое может привести к введению новых пошлин, передает NUR.KZ со ссылкой на Politico.
Как пишет издание, ссылаясь на неназванного представителя Белого дома, новые тарифы коснутся полупроводниковых технологий.
"Эти действия создают условия для дальнейшего обострения отношений между США и крупными экономиками Восточной Азии, откуда Штаты закупают большую часть своих чипов, например, Тайванем, и будут иметь далеко идущие последствия для крупных американских технологических компаний, которые зависят от импорта чипов", - считают авторы материала.
Ключевыми игроками в поставках полупроводников в Штаты являются Южная Корея, Малайзия, Япония и Китай.
По словам источника издания, расследование будет начато в соответствии с разделом 232 закона о расширении торговли. Он позволяет президенту США ограничивать импорт, который считается угрозой национальной безопасности. Цель расследования — возродить производство критически важных технологий в США, добавил представитель Белого дома.
Предполагается, что тарифы на полупроводники будут составлять от 25% и выше.
"Расследование по полупроводникам может начаться через несколько дней или недель после того, как некоторые виды импорта электроники были освобождены от так называемых ответных тарифов Трампа", - говорится в материале.
Напомним, новые пошлины на полупроводники станут очередным шагом в череде тарифов, введенных Трампом в первые месяцы его второго срока. Белый дом уже ввел 145-процентные пошлины на товары из Китая в дополнение к существующим пошлинам.
"В то время как универсальный 10-процентный тариф на почти все остальные страны остается в силе, более высокие пошлины могут вернуться, если Трамп не сможет заключить десятки отдельных сделок со странами в течение установленного им самим 90-дневного срока", - отмечают журналисты.
Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.
Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.
После этого Трамп поставил Китаю ультиматум: президент США заявил, что Китай до 8 апреля должен отменить ответные пошлины, в противном случае США введут дополнительные пошлины.
Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран.
Торговую войну уже комментировал Касым-Жомарт Токаев. Он отмечал, что ее последствия затронут и Казахстан.
"Очевидно, что в мире происходит переход к политике жесткого тарифного противостояния. Речь идет не просто об очередной рецессии, а о возможном фундаментальном кризисе, затрагивающем основы мировой экономики с тяжелейшими последствиями для всей системы международных отношений", - отмечал президент.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2235456-politico-uznala-o-planah-trampa-po-vvedeniyu-novyh-poshlin/