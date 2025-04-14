Politico узнала о планах Трампа по введению новых пошлин

Президент США Дональд Трамп готовится дать указание Министерству торговли начать расследование, которое может привести к введению новых пошлин, передает NUR.KZ со ссылкой на Politico.

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Как пишет издание, ссылаясь на неназванного представителя Белого дома, новые тарифы коснутся полупроводниковых технологий.

"Эти действия создают условия для дальнейшего обострения отношений между США и крупными экономиками Восточной Азии, откуда Штаты закупают большую часть своих чипов, например, Тайванем, и будут иметь далеко идущие последствия для крупных американских технологических компаний, которые зависят от импорта чипов", - считают авторы материала.

Ключевыми игроками в поставках полупроводников в Штаты являются Южная Корея, Малайзия, Япония и Китай.

По словам источника издания, расследование будет начато в соответствии с разделом 232 закона о расширении торговли. Он позволяет президенту США ограничивать импорт, который считается угрозой национальной безопасности. Цель расследования — возродить производство критически важных технологий в США, добавил представитель Белого дома.

Предполагается, что тарифы на полупроводники будут составлять от 25% и выше.

"Расследование по полупроводникам может начаться через несколько дней или недель после того, как некоторые виды импорта электроники были освобождены от так называемых ответных тарифов Трампа", - говорится в материале.

Напомним, новые пошлины на полупроводники станут очередным шагом в череде тарифов, введенных Трампом в первые месяцы его второго срока. Белый дом уже ввел 145-процентные пошлины на товары из Китая в дополнение к существующим пошлинам.

"В то время как универсальный 10-процентный тариф на почти все остальные страны остается в силе, более высокие пошлины могут вернуться, если Трамп не сможет заключить десятки отдельных сделок со странами в течение установленного им самим 90-дневного срока", - отмечают журналисты.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

После этого Трамп поставил Китаю ультиматум: президент США заявил, что Китай до 8 апреля должен отменить ответные пошлины, в противном случае США введут дополнительные пошлины.

Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран.

Торговую войну уже комментировал Касым-Жомарт Токаев. Он отмечал, что ее последствия затронут и Казахстан.

"Очевидно, что в мире происходит переход к политике жесткого тарифного противостояния. Речь идет не просто об очередной рецессии, а о возможном фундаментальном кризисе, затрагивающем основы мировой экономики с тяжелейшими последствиями для всей системы международных отношений", - отмечал президент.