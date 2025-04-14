Трамп открыл памятник самому себе (видео)

Президент США Дональд Трамп открыл в своем гольф-клубе в Trump International Golf Club памятник самому себе. Об этом в соцсети Х сообщил предприниматель Энтони Константино, передает NUR.KZ.

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Как написал Константино, генеральный директор Sticker Mule и бывший кандидат в Конгресс от округа Нью-Йорк, статую Трампу подарил он. Бронзовая статуя в полный рост располагается на каменном постаменте.

"Президент был в радостном и шутливом настроении, что было приятно видеть", — сообщил предприниматель.

Отмечается, что статуя, названная "Монумент непокорности", расположена на видном месте между клубным домом Trump International и первой лункой 27-луночного поля для гольфа. Она хорошо видна всем членам клуба.

Статуя изображает Дональда Трампа с поднятой рукой и сжатым кулаком — как в момент, когда на него было совершено покушение в июле 2024 года.

Напомним, в феврале в соцсетях президента США Дональда Трампа появилось странное видео о будущем сектора Газа. Пользователи обратили внимание на огромную золотую статую самого Трампа и бородатых танцовщиц.

А в марте СМИ писали, что Трампу не понравился его портрет, размещенный в Капитолии Колорадо среди портретов других президентов.

"Мой портрет действительно хуже всех. Лучше бы у меня вовсе не было никакого портрета", - заявил Трамп.