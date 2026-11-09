Трамп рассказал, что хочет обсудить с Путиным и Си Цзиньпином на саммите АТЭС
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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Китае на саммите АТЭС, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Саммит пройдет в Шэньчжэне 18-19 ноября. Глава Белого дома заявлял о своем желании принять участие в нем.
"Я отправлюсь в Китай, полагаю, что встречусь там с президентом Путиным и председателем Си. Это будет интересно. Мы обсудим много чего, включая денуклиаризацию", - рассказал Трамп.
Издание также отмечает, что ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что ведется работа по организации трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2453724-tramp-rasskazal-chto-hochet-obsudit-s-putinym-i-si-czinpinom-na-sammite-ates/
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