Израиль расширит боевые действия по всему сектору Газа

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль намерен расширить боевые действия по всему сектору Газа, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Кац призвал гражданское население эвакуироваться из зон предстоящих операций Армии обороны Израиля.

"Интенсивная деятельность ЦАХАЛ вскоре распространится на другие места в большей части Газы, и вам придется эвакуироваться из зон боевых действий", - заявил глава Минобороны Израиля в обращении к жителям Газы.

Министр одновременно призвал палестинцев "устранить ХАМАС и освободить всех заложников", прежде чем израильские военные расширят свои операции в регионе.

"Это единственный способ положить конец войне", - подчеркнул он.

Кац также подтвердил, что ЦАХАЛ полностью захватил контроль над осью "Мораг", пересекающей сектор Газа с востока на запад в его южной части между городами Рафах и Хан-Юнис. В результате вся территория между Филадельфийским коридором на границе сектора Газа с Египтом и осью "Мораг", включая Рафах, стала частью израильской "зоны безопасности", сообщил он.

По словам министра, израильские военные также захватили несколько районов на севере Газы и расширяют "зону безопасности", в том числе в коридоре "Нецарим", разделяющем сектор надвое в центральной части.

Напомним, 19 января Израиль и ХАМАС заключили сделку о прекращении огня в секторе Газа. По условиям соглашения, 33 израильских заложника должны были быть освобождены в обмен на около 1900 заключенных, большинство из которых - палестинцы, содержащиеся в израильских тюрьмах.

В общей сложности ХАМАС освободило 16 израильтян, 17 остаются в руках группировки. По израильским данным, восемь человек из этих 17 мертвы, то есть Израиль рассчитывал на освобождение еще девяти человек.

В начале февраля ХАМАС должно было освободить еще трех израильтян, однако незадолго до этого группировка объявила, что отложит на неопределенный срок следующий этап освобождения, объяснив свое решение несоблюдением условий соглашения со стороны Израиля.

Позже президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС освободить всех заложников. Если этого не случится, с его слов, режим прекращения огня в секторе Газа будет отменен.

Нетаньяху также заявлял, что Израиль возобновит боевые действия в Газе, если ХАМАС не освободит заложников.

Позже в ХАМАС заявили, что готовы освободить заложника с двойным гражданством Израиля и США. Предполагается, что это последний живой американец, остающийся в плену. Однако в Израиле заявление назвали манипуляцией.

18 марта израильская ЦАХАЛ сообщил о возобновлении массированных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа "в соответствии с политической ситуацией". Управляемое ХАМАС министерство здравоохранения заявило, что погибли по меньшей мере 404 человека.

ХАМАС заявил, что открыт к переговорам, но не пойдет на изменения уже достигнутых договоренностей. Группировка призвала международных посредников оказать давление на Израиль с целью продлить срок перемирия.

В ЦАХАЛ заявили, что начали целенаправленные наземные действия в центральной и южной части Газы, чтобы расширить зону безопасности и создать частичный буфер между северной и южной частью Газы.