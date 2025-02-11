"И пусть разразится ад": Трамп обратился к ХАМАС с предупреждением

Президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС освободить всех заложников. Если этого не случится, с его слов, режим прекращения огня в секторе Газа будет отменен, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

Соответствующее заявление Трамп сделал в понедельник вечером в Овальном кабинете.

На вопрос, считает ли он, что соглашение о прекращении огня следует отменить, глава США ответил, что это решение должен принять Израиль.

"Если все заложники из Газы не будут возвращены до полудня субботы, я бы посоветовал Израилю отменить прекращение огня. И пусть разразится ад, Израиль может отменять режим прекращения огня", - заявил Трамп.

Он подчеркнул, что ХАМАС должен освободить "всех заложников, а не частями".

"В субботу в 12 часов дня (крайний срок - прим. ред.), а после этого, я бы сказал, начнется настоящий ад", - сказал Трамп.

Добавим, как отмечает телеканал, ранее Трамп прокомментировал состояние освобожденных ХАМАС израильских заложников. Он отметил, что они "выглядят, как будто пережили Холокост и не ели целый месяц".

"Я не знаю, как долго мы сможем это выносить. Знаете, в какой-то момент мы потеряем терпение", - добавил Трамп, обращаясь к ХАМАС.

Напомним, 19 января Израиль и ХАМАС заключили сделку о прекращении огня в секторе Газа.

По условиям соглашения, 33 израильских заложника должны были быть освобождены в обмен на около 1900 заключенных, большинство из которых - палестинцы, содержащиеся в израильских тюрьмах.

В минувшую субботу завершился пятый этап обмена заложников на заключенных: были освобождены три израильских заложника и 183 палестинских заключенных. В общей сложности ХАМАС освободил 16 израильтян, 17 остаются в руках группировки.

По израильским данным, восемь человек из этих 17 мертвы, то есть Израиль рассчитывает на освобождение еще девяти человек.

В минувшую субботу ХАМАС должен был освободить еще трех израильтян, однако незадолго до этого группировка объявила, что отложит на неопределенный срок следующий этап освобождения, объяснив свое решение несоблюдением условий соглашения со стороны Израиля.

А в воскресенье сообщалось, что Израиль завершил вывод войск из Нецаримского коридора, разделявшего сектор Газа на северную и южную части.