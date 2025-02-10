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ХАМАС заявил, что отложит запланированное на субботу освобождение израильских заложников

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Освобождение заложников
Заложник. Фото: Youssef AlzanounMiddle East Images/AFP via Getty Images

Группировка ХАМАС объявила, что отложит на неопределенный срок следующий этап освобождения находящихся в плену боевиков израильских заложников и их обмен на палестинских заключенных, предусмотренный соглашением о прекращении огня в секторе Газа.

В заявлении представителя военного крыла ХАМАС Абу Убейды говорится о несоблюдении Израилем условий соглашения.

«В течение последних трех недель руководство сопротивления отслеживало нарушения противника и невыполнение условий соглашения с его стороны. Эти нарушения включают задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть Газы, стрельбу по ним в различных районах сектора и непредоставление доступа гуманитарной помощи во всех согласованных формах», — говорится в заявлении.

«Соответственно, освобождение заключенных (так боевики называют захваченных в плен израильтян — Би-би-си), запланированное на субботу, 15 февраля 2025 года, будет отложено до дальнейшего уведомления», — заявил Убейда.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что объявление ХАМАС является нарушением условий сделки о перемирии.

«Заявление ХАМАС о прекращении освобождения израильских заложников является полным нарушением соглашения о прекращении огня и сделки по освобождению заложников, — говорится в заявлении Каца. — Я отдал распоряжение ЦАХАЛ подготовиться на самом высоком уровне к любому возможному сценарию развития событий в Газе и защитить населенные пункты. Мы не допустим возврата к реальности 7 октября».

Израильская организация «Семьи заложников и пропавших без вести» заявила, что обратилась ко всем странам-посредникам, участвовавшим в выработке соглашения о прекращении огня, требуя «оперативной помощи в поиске немедленного и эффективного решения для восстановления выполнения сделки».

«Мы призываем израильское правительство воздержаться от действий, ставящих под угрозу выполнение подписанного соглашения, и обеспечить его продолжение, гарантируя возвращение наших 76 братьев и сестер», — говорится в заявлении, которое цитирует израильская газета Jerusalem Post.

По их словам, они официально обратились к правительству и координационному отделу разведки, чтобы «прояснить ситуацию и предоставить информацию всем обеспокоенным семьям, которые опасаются за судьбу своих близких».

По условиям соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем, первый этап которого вступил в силу 19 января, 33 израильских заложника должны были быть освобождены в обмен на около 1900 заключенных, большинство из которых — палестинцы, содержащиеся в израильских тюрьмах.

В минувшую субботу завершился пятый этап обмена заложников на заключенных: были освобождены три израильских заложника и 183 палестинских заключенных.

Таким образом, всего ХАМАС освободил 16 израильтян, 17 остаются в руках группировки. По израильским данным, восемь человек из этих 17 мертвы, то есть Израиль рассчитывает на освобождение еще девяти человек.

В эту субботу ХАМАС должен был освободить еще трех израильтян. Взамен Израиль собирался освободить ряд палестинских заключенных.

Накануне израильские войска покинули коридор Нецарим — военную зону, которая отрезает север сектора Газа от юга и таким образом делит анклав на две части. Таким образом израильские власти выполнили одно из условий соглашения о перемирии с группировкой ХАМАС.

После вывода войск сотни палестинцев пешком и на машинах продолжили возвращаться в северную часть Газы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2219577-hamas-zayavil-chto-otlozhit-zaplanirovannoe-na-subbotu-osvobozhdenie-izrailskih-zalozhnikov/

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