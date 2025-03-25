Вся Сирия осталась полностью без интернета

Во вторник, 25 марта, во всей Сирии полностью отключили интернет. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"Оперативные сетевые данные показывают общенациональное отключение интернета по всей Сирии", — говорится в сообщении NetBlocks.

Издание утоняет, что NetBlocks уже сообщала о многочасовом отключении интернет-соединения во всей Сирии в январе 2025 года. Тогда министерство связи назвало причиной отключения "саботаж со стороны остатков режима Асада".

Напомним, ситуация в Сирии обострилась в начале марта. Тогда СМИ писали, что сторонники Асада организовали серию нападений в провинции Латакия на сотрудников службы безопасности новых властей. Сообщалось о жертвах и раненых.

А через несколько дней Сирийский центр мониторинга прав человека заявил, что сирийские силы безопасности убили около 2 тысяч алавитов за несколько дней.

Алавиты, представители религиозного направления, которое считается ответвлением шиитского ислама, составляют около 10% населения Сирии. Большинство жителей Сирии — мусульмане-сунниты.

Насилие повергло алавитскую общину в "состояние ужаса", писала Русская служба BBC. Сотни людей покинули пострадавшие от вспышки насилия районы.

"Ахмед аш-Шараа теперь должен найти баланс между обеспечением безопасности и восстановлением справедливости в отношении преступлений режима Асада и его сторонников.

Большинство войск, которые помогли ему прийти к власти, по-прежнему верны своему лидеру. Но некоторые группировки явно вышли из-под его контроля. Среди бойцов этих отрядов есть и иностранные боевики, придерживающиеся радикальных взглядов", - писало издание.