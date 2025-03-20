Армия Израиля расширяет контроль над сектором Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что цель ведущейся наземной операции в секторе Газа - расширить зону безопасности и создать частичный буфер между северной и южной частью, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в официальном аккаунте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соцсети Х.

"Войска ЦАХАЛ начали целенаправленные наземные действия в центральной и южной части Газы в течение последнего дня, чтобы расширить зону безопасности и создать частичный буфер между северной и южной частью Газы.

В рамках наземных действий войска расширили свой контроль дальше к центру коридора Нецарим. Одновременно было решено, что бригада "Голани" будет размещена в районе Южного командования в состоянии готовности к операциям в Газе.

ЦАХАЛ продолжит действовать против террористических организаций в Газе, чтобы защитить граждан государства Израиль", - говорится в публикации.

Напомним, 19 января Израиль и ХАМАС заключили сделку о прекращении огня в секторе Газа. По условиям соглашения, 33 израильских заложника должны были быть освобождены в обмен на около 1900 заключенных, большинство из которых - палестинцы, содержащиеся в израильских тюрьмах.

В общей сложности ХАМАС освободило 16 израильтян, 17 остаются в руках группировки. По израильским данным, восемь человек из этих 17 мертвы, то есть Израиль рассчитывал на освобождение еще девяти человек.

В начале февраля ХАМАС должно было освободить еще трех израильтян, однако незадолго до этого группировка объявила, что отложит на неопределенный срок следующий этап освобождения, объяснив свое решение несоблюдением условий соглашения со стороны Израиля.

Позже президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС освободить всех заложников. Если этого не случится, с его слов, режим прекращения огня в секторе Газа будет отменен.

Нетаньяху также заявлял, что Израиль возобновит боевые действия в Газе, если ХАМАС не освободит заложников.

Позже в ХАМАС заявили, что готовы освободить заложника с двойным гражданством Израиля и США. Предполагается, что это последний живой американец, остающийся в плену. Однако в Израиле заявление назвали манипуляцией.

18 марта израильская ЦАХАЛ сообщил о возобновлении массированных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа "в соответствии с политической ситуацией". Управляемое ХАМАС министерство здравоохранения заявило, что погибли по меньшей мере 404 человека.

В среду ХАМАС заявил, что открыт к переговорам, но не пойдет на изменения уже достигнутых договоренностей. Группировка призвала международных посредников оказать давление на Израиль с целью продлить срок перемирия.