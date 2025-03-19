"Борьба в полную силу". Израиль наносит новые авиаудары по сектору Газа. ХАМАС требует возврата к переговорам

Израиль в среду продолжил наносить авиаудары по территории сектора Газа. Днем раньше Израиль фактически возобновил войну в Газе, несмотря на действующий с 19 января режим прекращения огня. По данным палестинской стороны, погибли 13 человек, в основном, мирные жители. ООН заявляет о гибели двоих сотрудников. Израиль утверждает, что бил по объектам ХАМАС и по судам, принадлежащим группировке.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в телевизионном обращении к нации, что его правительство возобновило интенсивную борьбу с ХАМАС после нескольких недель безуспешных попыток заставить группировку освободить больше заложников.

По его словам, ХАМАС отклонил несколько предложений о возвращении 59 заложников, 24 из которых, по всей видимости, еще живы, в обмен на продление срока прекращения огня, истекшего 1 марта.

"Отныне переговоры будут вестись только под огнем. Это только начало", — заявил Нетаньяху. Израильские власти подчеркивают, что возобновление боевых действий было осуществлено в полной координации с американскими властями.

В среду ХАМАС заявил, что открыт к переговорам, но не пойдет на изменения уже достигнутых договоренностей. Группировка призвала международных посредников оказать давление на Израиль с целью продлить срок перемирия.

"ХАМАС не закрыл дверь для переговоров, но мы настаиваем на том, что нет необходимости в новых соглашениях, — сказал представитель группировки Тахер аль-Нуну агентству AFP. — У нас нет условий, но мы требуем, чтобы оккупационный режим принудили к немедленному прекращению войны на уничтожение и началу второй фазы переговоров".

Арабские страны обвиняют Израиль в срыве перемирия, мировое сообщество призывает к прекращению нового витка насилия в регионе.

Срок первого этапа соглашения между Израилем и ХАМАС, вступившего в силу 19 января и рассчитанного на 42 дня, истек 1 марта. Предполагалось, что к этому моменту условия второй фазы перемирия уже будут согласованы, но этого не случилось.

Израиль и США в последнее время начали настаивать на том, чтобы продлить первую фазу перемирия до середины апреля, ХАМАС настаивал на сохранении прежних сроков сделки и обвинял Израиль в затягивании выполнении обязательства о полном выводе ЦАХАЛ из сектора Газа.

Многие эксперты еще в январе сомневались, что перемирие будет долгим и предсказывали, что война вспыхнет с новой силой сразу же по окончании первого этапа соглашения.

По информации палестинского новостного агентства Wafa, в среду воздушные удары наносились по Хан-Юнису и Газа-сити. Среди погибших есть женщины и дети.

"Около двух часов ночи мы проснулись от громких звуков взрывов и самолетов в небе. Мы спрятались под стенами, опасаясь, что на нас посыпятся обломки крыши", — рассказывает Эссам Абу Одех, чья семья вернулась в Газа-сити после начала перемирия.

"Война возобновилась внезапно, без предупреждения, — сказал Би-би-си другой житель Газы . — Страх снова охватил людей, особенно сейчас, когда наступает месяц Рамадан".

По его словам, он вставал на сухур (предрассветный прием пищи во время Рамадана), когда его улица подверглась бомбардировке.

Израиль непреклонен?

Биньямин Нетаньяху. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Израиль возобновил военные действия против ХАМАС во вторник. Тогда под израильскими ударами погибли около 400 человек, сообщают палестинские источники.

ХАМАС подтвердил, что несколько его лидеров были убиты в результате ударов во вторник, включая фактического главу правительства Эссама а-Далиса.

Группировка "Исламский джихад", боевики которой также участвовали в нападении на Израиль 7 октября 2023 года, заявила, что был убит видный представитель ее вооруженного крыла Абу Хамза.

Нетаньяху заявил, что после того, как ХАМАС несколько раз отклонил предложения спецпосланника США Стива Уиткоффа по переходу ко второй фазе соглашения, Израиль возвращается к осуществлению своих ранее поставленных целей: освобождению заложников собственными силами и полному уничтожению ХАМАС. Именно Уиткофф вместе с Израилем предлагал продлить первую фазу на время священного для мусульман месяца Рамадан и еврейского Песаха.

Однако семьи заложников, которые все еще остаются в плену ХАМАС, критикуют это решение, опасаясь, что боевики убьют заложников.

Египет — один из основных посредников в переговорах — заявил, что новые удары являются "вопиющим" нарушением режима прекращения огня.

Том Флетчер, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и чрезвычайной помощи, заявил, что "интенсивность убийств в регионе снова зашкаливает".

Сообщается, что региональные посредники сейчас пытаются подтолкнуть ХАМАС к освобождению части израильских заложников в обмен на деэскалацию.

Но есть опасения, что, судя по жестким заявлениям Биньямина Нетаньяху, сделанным накануне, Израиль будет непреклонен в своей тактике военного давления.