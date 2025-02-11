Нетаньяху: Израиль возобновит боевые действия в Газе, если ХАМАС не освободит заложников

Израиль возобновит боевые действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не освободит заложников к полудню 15 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на офис премьера Биньямина Нетаньяху.

Израиль возобновит боевые действия в секторе Газа, если ХАМАС не освободит заложников к полудню субботы. Армия в настоящее время концентрирует силы внутри анклава и по периметру его границ. Такое заявление премьер-министра Биньямина Нетаньяху публикует его советник Дмитрий Гендельман в Telegram-канале.

"Мы все выразили возмущение ужасным положением трех наших заложников, освобожденных в прошлую субботу. Мы также все приветствовали требование президента Трампа освободить наших заложников до обеда субботы, а также революционное видение президента относительно будущего Газы.

В связи с заявлением ХАМАСа о его решении нарушить соглашение и не освободить наших заложников, прошлой ночью я отдал приказ ЦАХАЛу сосредоточить силы внутри и вокруг сектора Газа. Эта операция проводится в эти часы и будет завершена в ближайшее время.

Если ХАМАС не вернет наших заложников до полудня субботы, прекращение огня будет аннулировано, и ЦАХАЛ возобновит интенсивные боевые действия до окончательного разгрома ХАМАСа", - говорится в опубликованном заявлении Нетаньяху.

Сегодня президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС освободить всех заложников. Если этого не случится, с его слов, режим прекращения огня в секторе Газа будет отменен. Трамп подчеркнул, что ХАМАС должен освободить "всех заложников, а не частями".

"В субботу в 12 часов дня (крайний срок - прим. ред.), а после этого, я бы сказал, начнется настоящий ад", - заявил Трамп.

Напомним, 19 января Израиль и ХАМАС заключили сделку о прекращении огня в секторе Газа.

По условиям соглашения, 33 израильских заложника должны были быть освобождены в обмен на около 1900 заключенных, большинство из которых - палестинцы, содержащиеся в израильских тюрьмах.

В минувшую субботу завершился пятый этап обмена заложников на заключенных: были освобождены три израильских заложника и 183 палестинских заключенных. В общей сложности ХАМАС освободил 16 израильтян, 17 остаются в руках группировки.

По израильским данным, восемь человек из этих 17 мертвы, то есть Израиль рассчитывает на освобождение еще девяти человек.

В минувшую субботу ХАМАС должен был освободить еще трех израильтян, однако незадолго до этого группировка объявила, что отложит на неопределенный срок следующий этап освобождения, объяснив свое решение несоблюдением условий соглашения со стороны Израиля.

А в воскресенье сообщалось, что Израиль завершил вывод войск из Нецаримского коридора, разделявшего сектор Газа на северную и южную части.