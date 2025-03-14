ХАМАС готов вернуть одного живого заложника с паспортом США и четыре тела. Израиль назвал это манипуляцией

Группировка ХАМАС в пятницу заявила, что готова освободить заложника с двойным гражданством Израиля и США. Предполагается, что это последний живой американец, остающийся в плену. По мнению экспертов, этим шагом ХАМАС дает понять, в первую очередь США, что готов к обсуждению второго этапа соглашения о прекращении огня.

Судя по всему, речь идет о 21-летнем Эдане Александре, проживающим в Нью-Джерси, но в момент пленения проходившем армейскую службу в израильской армии.

В начале марта специальный посланник президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил журналистам в Белом доме, что освобождение Александра является для администрации "главным приоритетом".

Также сообщается, что будут возвращены тела четырех человек, тоже обладающих иностранным гражданством помимо израильского, но пока неясно, являются ли все они американцами.

Израиль в пятницу заявил, что ХАМАС "не сдвинулся с места» в переговорах о перемирии в Газе, «манипулирует и ведет психологическую войну".

«В то время как Израиль принял рамки Уиткоффа, ХАМАС упорствует в своем отказе и не сдвинулся ни на дюйм», — заявил офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху, имея в виду план второго раунда переговоров, предлагаемый спецпредставителем США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом.

Второй этап предполагает возвращение всех оставшихся заложников в обмен на сотни палестинцев, отбывающих сроки в израильских тюрьмах и полный уход ЦАХАЛ с территории сектора Газа.

Однако 2 марта ситуация между Израилем и ХАМАС накалилась, что поставило следующую фазу перемирия под угрозу.

Израиль, возмущенный тем, что передача заложников и тел убитых обставлялась ХАМАС в неуважительной манере (с этим согласились в ООН), и их физическим состоянием, заблокировал ввоз гуманитарной помощи в Газу.

Кроме того, Израиль требует возвращения всех оставшихся заложников – живых и мертвых – до начала обсуждения второго этапа соглашения.

ХАМАС призвал египетских и катарских посредников вмешаться, но уже 5 марта США объявили, что ведут прямые переговоры с группировкой по поводу остающихся в плену заложников, а также более широкую сделку по прекращению войны в Газе.

Сообщается, что освобождение Эдана Александра согласовано при участии назначенного США специального посланника по делам заложников Адама Бёлера.

В Белом доме подчеркивают, что все контакты с ХАМАС происходят только после консультаций с Израилем.

Бои в Газе были прекращены 19 января в рамках первой фазы соглашения о прекращении огня.

С тех пор ХАМАС поэтапно обменял 33 израильских заложника и пять граждан Таиланда на примерно 2000 палестинских заключенных, многие из которых отбывали сроки за терроризм.

Пункты соглашения о перемирии

Соглашение между Израилем и ХАМАС предполагает три этапа, договоренности по первому из них были достигнуты в Катаре при участии посредников после многих месяцев переговоров.

Он предполагает прекращение огня сроком на 42 дня, в течение которых:

ХАМАС возвращает 33 израильских заложника. Эта группа в соглашении называется гуманитарной: дети, женщины, пожилые люди и те, кто испытывает проблемы со здоровьем.

Израиль отпускает около 1900 палестинских заключенных.

ЦАХАЛ выходит из населенных районов сектора Газа, но остается в приграничных районах сектора, включая Филадельфийский коридор на юге. При этом израильские войска должны покинуть коридор Нецарим — милитаризованную зону, разделяющую сектор на север и юг.

Перемещенные палестинцы начинают возвращаться в свои районы.

В Газу начинает поступать гуманитарная помощь — сотни фур в день.

При условии, что первый этап пройдет гладко, на 16-й день после его вступления в силу стороны должны приступить к согласованию второго этапа, предполагающего:

Полное прекращение огня.

Возвращение оставшихся израильских заложников — гражданских мужчин и военнослужащих — в обмен на палестинских заключенных.

Израильские войска полностью выходят с территории сектора Газа.

На третьем этапе: