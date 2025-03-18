Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия

Израильская Армия обороны (ЦАХАЛ) сообщила о возобновлении массированных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа "в соответствии с политической ситуацией", передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на официальное заявление ЦАХАЛ, армия распорядилась с 18 марта временно приостановить работу учебных заведений в населенных пунктах Израиля, расположенных близ границы с эксклавом.

В офисе премьер-министра Израиля заявили, что ХАМАС "отверг все предложения, полученные" от специального представителя США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа и других посредников.

Арабоязычные СМИ пишут, что в результате авиаударов Израиля уже погибли несколько человек.

Напомним, 19 января Израиль и ХАМАС заключили сделку о прекращении огня в секторе Газа. По условиям соглашения, 33 израильских заложника должны были быть освобождены в обмен на около 1900 заключенных, большинство из которых - палестинцы, содержащиеся в израильских тюрьмах.

В общей сложности ХАМАС освободило 16 израильтян, 17 остаются в руках группировки. По израильским данным, восемь человек из этих 17 мертвы, то есть Израиль рассчитывал на освобождение еще девяти человек.

В начале февраля ХАМАС должно было освободить еще трех израильтян, однако незадолго до этого группировка объявила, что отложит на неопределенный срок следующий этап освобождения, объяснив свое решение несоблюдением условий соглашения со стороны Израиля.

Позже президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС освободить всех заложников. Если этого не случится, с его слов, режим прекращения огня в секторе Газа будет отменен.

Нетаньяху также заявлял, что Израиль возобновит боевые действия в Газе, если ХАМАС не освободит заложников.

На прошлой неделе в ХАМАС заявили, что готовы освободить заложника с двойным гражданством Израиля и США. Предполагается, что это последний живой американец, остающийся в плену. Однако в Израиля заявление назвали манипуляцией.