Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Израиль возобновил массированные удары по сектору Газа. ХАМАС заявил о более 400 погибших

Опубликовано:

Газа
Газа. Фото: Yahya Hassouna/AFP via Getty Images

Израильские военные ночью сообщили, что наносят удары по сектору Газа после того, как переговоры о продлении прекращения огня не привели к соглашению. Управляемое ХАМАС министерство здравоохранения утром заявило, что погибли по меньшей мере 404 человека.

«В соответствии с решением политического эшелона, ЦАХАЛ и Шин-Бет в настоящее время наносят массированные удары по объектам террористов, принадлежащих террористической организации ХАМАС в секторе Газа», —говорится в ночном заявлении Армии обороны Израиля и службы безопасности Шин-Бет.

В сообщении канцелярии премьер-министра Израиля сказано, что Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отдали распоряжение «принять решительные меры» против ХАМАС. План ударов «был представлен Армией обороны Израиля на выходных и одобрен политическим руководством», говорится в заявлении.

«Это произошло после неоднократного отказа ХАМАС освободить наших заложников, а также отказа от всех предложений, полученных от спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и посредников, — заявил офис Нетаньяху. — В данный момент ЦАХАЛ атакует цели террористической организации ХАМАС по всему сектору Газа для достижения целей войны, определенных политическим руководством, включая освобождение всех наших заложников, живых и мертвых».

Высокопоставленный представитель ХАМАС заявил агентству Reuters, что Израиль в одностороннем порядке прекратил действие соглашения о перемирии, которое вступило в силу 19 января.

Позднее представитель группировки заявил, что Израиль решил пожертвовать своими заложниками, возобновив боевые действия и нарушив период относительного спокойствия.

ХАМАС пока не объявил о возобновлении войны, призвав посредников и ООН вмешаться.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила в эфире Fox News, что Израиль заранее предупредил американскую администрацию об ударах по целям в Газе.

«Как ясно дал понять президент [Дональд] Трамп, ХАМАС, хуситы, Иран, все те, кто стремится терроризировать не только Израиль, но и Соединенные Штаты Америки, заплатят за это», — сказала Ливитт.

Что известно о погибших

В течение ночи и утром число жертв израильских ударов, согласно заявлениями палестинской стороны, стремительно увеличивалось. Подтвердить эти данные невозможно.

Утром во вторник представитель Агентства гражданской обороны Газы Махмуд Басал говорил AFP, что в результате авиаударов и артиллерийских обстрелов погибли по меньшей мере 220 человек.

«В результате агрессии более 220 погибших были доставлены в больницы в секторе Газа, большинство из них дети, женщины и старики», — сказал он, добавив, что военная операция продолжается и затрагивает школы и лагеря, в которых размещаются перемещенные лица.

Позже министерство здравоохранения, управляемое ХАМАС, заявило, что число погибших возросло по меньшей мере до 404, и «многие жертвы все еще находятся под завалами».

AFP цитировало главу министерства Мохаммеда Закута, который утверждает, что большинство погибших — женщины и дети. По его словам, сотни человек ранены, «десятки из них в критическом состоянии».

Махмуд Абу Ватфа, заместитель министра внутренних дел в секторе Газа, и другие высокопоставленные представители ХАМАС убиты в результате удара, сообщают израильские СМИ.

Это самая крупная волна авиаударов в секторе Газа с момента начала прекращения огня 19 января.

Жители сектора Газа принимали пищу перед рассветом — сейчас священный месяц Рамадан. В это время начались взрывы, рассказали очевидцы. По их словам, над сектором пролетело более 20 военных самолетов. Затем самолеты начали наносить удары по целям в городах Газа, Рафах и Хан-Юнис.

Израильские военные издали указания об эвакуации для нескольких районов в секторе Газа. Израиль предложил направиться в Хан-Юнис на юге или в западные районы города Газа.

Перемирие закончились в одночасье

Йоланда Нелл, корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке, Иерусалим

Два месяца относительного спокойствия в Газе закончились в одночасье.

Израиль заявил, что наносит удары по десяткам целей ХАМАС, а официальные лица сказали, что операция носит бессрочный характер и будет расширяться.

«Отныне Израиль будет действовать против ХАМАС, наращивая военную мощь», — заявили в канцелярии премьер-министра.

По сообщениям, среди погибших — высокопоставленные военные и политические фигуры ХАМАС, но врачи утверждают, что в результате авиаударов погибло много детей.

Группировка заявила, что «неспровоцированная эскалация» в одностороннем порядке со стороны Израиля нарушила режим прекращения огня и поставила под угрозу судьбу заложников.

При поддержке США Израиль настаивает на освобождении заложников в обмен на более долгосрочное перемирие и возвращение помощи в Газу.

ХАМАС настаивает на переговорах о постоянном прекращении войны и полном выводе израильских войск из Газы в соответствии с условиями первоначального соглашения о прекращении огня.

Сорвавшаяся сделка о втором этапе прекращения огня

Первый этап соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве Катара, Египта и США, вступил в силу 19 января после более чем 15 месяцев боевых действий в секторе Газе, начавшихся после нападения ХАМАС на Израиль.

Срок первого этапа соглашения истек 1 марта. Предполагалось, что к этому моменту условия второй фазы перемирия будут согласованы, однако этого не произошло.

На прошлой неделе канцелярия Нетаньяху заявляла, что израильские представители встречаются в Египте с египетскими чиновниками, чтобы обсудить вопрос об освобождении заложников, напоминает AFP.

В субботу Нетаньяху призвал израильских переговорщиков продолжать непрямые переговоры с ХАМАС, основываясь на предложении спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, который требовал немедленного освобождения 11 живых заложников и передачи тел половины погибших израильтян.

В воскресенье Уиткофф сообщил в эфире CNN, что он выступил с промежуточным предложением, согласно которому пять живых заложников, включая гражданина США и Израиля Эдана Александра, будут освобождены в обмен на «значительное число палестинских заключенных», находящихся в израильских тюрьмах.

«Мне показалось, что предложение было убедительным», — сказал спецпосланник Трампа.

В пятницу ХАМАС заявил, что готов освободить Александра и передать останки еще четырех человек, однако Уиткофф сказал, что группировка дала «неприемлемый ответ» на предложение.

Палестинский чиновник, знакомый с переговорами, сообщил Би-би-си, что Израиль и ХАМАС разошлись во мнениях по ключевым аспектам соглашения, изложенного Уиткоффом.

Война между Израилем и ХАМАС началась 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС убили более 1200 человек на юге Израиля, в основном мирных жителей. Нападение спровоцировало израильское вторжение в сектор Газа, в результате которого, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 48 520 человек, большинство из которых были мирными жителями.

В ходе первого этапа перемирия ХАМАС передал Израилю 33 заложника (в том числе тела восьми погибших), а израильские власти освободили около 1 800 палестинских заключенных.

«Самый большой страх семей, похищенных и граждан Израиля сбылся, — говорится в заявлении Форума заложников и пропавших без вести семей. — Израильское правительство решило отдать заложников».

В заявлении выражается шок и гнев по поводу того, что организация называет «преднамеренным срывом процесса возвращения наших близких».

В нем также говорится, что Израиль и ХАМАС «должны вернуться к режиму прекращения огня», и содержится призыв к президенту США, который пообещал положить конец войне, «продолжать действовать так, как он заявлял и действовал до сих пор».

Израиль сообщал, что в Газе все еще удерживаются 59 заложников, и до 24 из них, как полагают, живы.

Ситуация на Ближнем Востоке
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2229137-izrail-vozobnovil-massirovannye-udary-po-sektoru-gaza-hamas-zayavil-o-bolee-400-pogibshih/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Германия: историческое голосование в Бундестаге об увеличении расходов на оборону «Все кончено». Украинские военные рассказали Би-би-си об отступлении из Курской области «Мяч на стороне России» означает, что Москва теперь может ощутить давление