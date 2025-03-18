Израиль возобновил массированные удары по сектору Газа. ХАМАС заявил о более 400 погибших

Израильские военные ночью сообщили, что наносят удары по сектору Газа после того, как переговоры о продлении прекращения огня не привели к соглашению. Управляемое ХАМАС министерство здравоохранения утром заявило, что погибли по меньшей мере 404 человека.

«В соответствии с решением политического эшелона, ЦАХАЛ и Шин-Бет в настоящее время наносят массированные удары по объектам террористов, принадлежащих террористической организации ХАМАС в секторе Газа», —говорится в ночном заявлении Армии обороны Израиля и службы безопасности Шин-Бет.

В сообщении канцелярии премьер-министра Израиля сказано, что Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отдали распоряжение «принять решительные меры» против ХАМАС. План ударов «был представлен Армией обороны Израиля на выходных и одобрен политическим руководством», говорится в заявлении.

«Это произошло после неоднократного отказа ХАМАС освободить наших заложников, а также отказа от всех предложений, полученных от спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и посредников, — заявил офис Нетаньяху. — В данный момент ЦАХАЛ атакует цели террористической организации ХАМАС по всему сектору Газа для достижения целей войны, определенных политическим руководством, включая освобождение всех наших заложников, живых и мертвых».

Высокопоставленный представитель ХАМАС заявил агентству Reuters, что Израиль в одностороннем порядке прекратил действие соглашения о перемирии, которое вступило в силу 19 января.

Позднее представитель группировки заявил, что Израиль решил пожертвовать своими заложниками, возобновив боевые действия и нарушив период относительного спокойствия.

ХАМАС пока не объявил о возобновлении войны, призвав посредников и ООН вмешаться.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила в эфире Fox News, что Израиль заранее предупредил американскую администрацию об ударах по целям в Газе.

«Как ясно дал понять президент [Дональд] Трамп, ХАМАС, хуситы, Иран, все те, кто стремится терроризировать не только Израиль, но и Соединенные Штаты Америки, заплатят за это», — сказала Ливитт.

Что известно о погибших

В течение ночи и утром число жертв израильских ударов, согласно заявлениями палестинской стороны, стремительно увеличивалось. Подтвердить эти данные невозможно.

Утром во вторник представитель Агентства гражданской обороны Газы Махмуд Басал говорил AFP, что в результате авиаударов и артиллерийских обстрелов погибли по меньшей мере 220 человек.

«В результате агрессии более 220 погибших были доставлены в больницы в секторе Газа, большинство из них дети, женщины и старики», — сказал он, добавив, что военная операция продолжается и затрагивает школы и лагеря, в которых размещаются перемещенные лица.

Позже министерство здравоохранения, управляемое ХАМАС, заявило, что число погибших возросло по меньшей мере до 404, и «многие жертвы все еще находятся под завалами».

AFP цитировало главу министерства Мохаммеда Закута, который утверждает, что большинство погибших — женщины и дети. По его словам, сотни человек ранены, «десятки из них в критическом состоянии».

Махмуд Абу Ватфа, заместитель министра внутренних дел в секторе Газа, и другие высокопоставленные представители ХАМАС убиты в результате удара, сообщают израильские СМИ.

Это самая крупная волна авиаударов в секторе Газа с момента начала прекращения огня 19 января.

Жители сектора Газа принимали пищу перед рассветом — сейчас священный месяц Рамадан. В это время начались взрывы, рассказали очевидцы. По их словам, над сектором пролетело более 20 военных самолетов. Затем самолеты начали наносить удары по целям в городах Газа, Рафах и Хан-Юнис.

Израильские военные издали указания об эвакуации для нескольких районов в секторе Газа. Израиль предложил направиться в Хан-Юнис на юге или в западные районы города Газа.

Перемирие закончились в одночасье

Йоланда Нелл, корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке, Иерусалим

Два месяца относительного спокойствия в Газе закончились в одночасье.

Израиль заявил, что наносит удары по десяткам целей ХАМАС, а официальные лица сказали, что операция носит бессрочный характер и будет расширяться.

«Отныне Израиль будет действовать против ХАМАС, наращивая военную мощь», — заявили в канцелярии премьер-министра.

По сообщениям, среди погибших — высокопоставленные военные и политические фигуры ХАМАС, но врачи утверждают, что в результате авиаударов погибло много детей.

Группировка заявила, что «неспровоцированная эскалация» в одностороннем порядке со стороны Израиля нарушила режим прекращения огня и поставила под угрозу судьбу заложников.

При поддержке США Израиль настаивает на освобождении заложников в обмен на более долгосрочное перемирие и возвращение помощи в Газу.

ХАМАС настаивает на переговорах о постоянном прекращении войны и полном выводе израильских войск из Газы в соответствии с условиями первоначального соглашения о прекращении огня.

Сорвавшаяся сделка о втором этапе прекращения огня

Первый этап соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве Катара, Египта и США, вступил в силу 19 января после более чем 15 месяцев боевых действий в секторе Газе, начавшихся после нападения ХАМАС на Израиль.

Срок первого этапа соглашения истек 1 марта. Предполагалось, что к этому моменту условия второй фазы перемирия будут согласованы, однако этого не произошло.

На прошлой неделе канцелярия Нетаньяху заявляла, что израильские представители встречаются в Египте с египетскими чиновниками, чтобы обсудить вопрос об освобождении заложников, напоминает AFP.

В субботу Нетаньяху призвал израильских переговорщиков продолжать непрямые переговоры с ХАМАС, основываясь на предложении спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, который требовал немедленного освобождения 11 живых заложников и передачи тел половины погибших израильтян.

В воскресенье Уиткофф сообщил в эфире CNN, что он выступил с промежуточным предложением, согласно которому пять живых заложников, включая гражданина США и Израиля Эдана Александра, будут освобождены в обмен на «значительное число палестинских заключенных», находящихся в израильских тюрьмах.

«Мне показалось, что предложение было убедительным», — сказал спецпосланник Трампа.

В пятницу ХАМАС заявил, что готов освободить Александра и передать останки еще четырех человек, однако Уиткофф сказал, что группировка дала «неприемлемый ответ» на предложение.

Палестинский чиновник, знакомый с переговорами, сообщил Би-би-си, что Израиль и ХАМАС разошлись во мнениях по ключевым аспектам соглашения, изложенного Уиткоффом.

Война между Израилем и ХАМАС началась 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС убили более 1200 человек на юге Израиля, в основном мирных жителей. Нападение спровоцировало израильское вторжение в сектор Газа, в результате которого, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 48 520 человек, большинство из которых были мирными жителями.

В ходе первого этапа перемирия ХАМАС передал Израилю 33 заложника (в том числе тела восьми погибших), а израильские власти освободили около 1 800 палестинских заключенных.

«Самый большой страх семей, похищенных и граждан Израиля сбылся, — говорится в заявлении Форума заложников и пропавших без вести семей. — Израильское правительство решило отдать заложников».

В заявлении выражается шок и гнев по поводу того, что организация называет «преднамеренным срывом процесса возвращения наших близких».

В нем также говорится, что Израиль и ХАМАС «должны вернуться к режиму прекращения огня», и содержится призыв к президенту США, который пообещал положить конец войне, «продолжать действовать так, как он заявлял и действовал до сих пор».

Израиль сообщал, что в Газе все еще удерживаются 59 заложников, и до 24 из них, как полагают, живы.