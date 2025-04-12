Переговоры в Омане: что представляет собой ядерная программа Ирана и чего добиваются США?

Американские и иранские официальные лица прибыли в столицу Омана Маскат, чтобы попытаться заключить новое соглашение по ядерной программе Ирана.

В 2018 году Дональд Трамп вывел США из предыдущего ядерного соглашения между Ираном и мировыми державами и вновь ввел против Тегерана экономические санкции, вызвав гнев с его стороны. Трамп предупредил о возможных военных действиях, если переговоры не увенчаются успехом.

Почему Ирану запрещено иметь ядерное оружие?

Иран заявляет, что его ядерная программа имеет исключительно гражданское назначение. Страна настаивает на том, что не стремится к созданию ядерного оружия, однако многие государства, а также Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) — в этом сомневаются.

Подозрения в отношении намерений Ирана возникли после того, как в 2002 году в стране были обнаружены секретные ядерные объекты. Это было нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), подписанного Ираном и почти всеми другими странами.

ДНЯО позволяет странам использовать ядерные технологии в гражданских целях — например, для медицины, сельского хозяйства и энергетики — но не разрешает разработку ядерного оружия.

После того как США в 2018 году вышли из ядерного соглашения (известного как Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД), Иран в ответ на возвращение санкций нарушил ключевые обязательства соглашения. Он установил тысячи современных центрифуг для обогащения урана, что было запрещено условиями СВПД.

Для создания ядерного оружия требуется уран, обогащенный до уровня чистоты 90%. Согласно СВПД, Ирану разрешалось хранить до 300 кг урана, обогащенного до уровня 3,67% — достаточного для гражданской ядерной энергетики и исследовательских целей, но не для создания ядерной бомбы.

Однако, по данным МАГАТЭ на март 2025 года, Иран накопил около 275 кг урана, обогащенного до 60%. Теоретически этого количества достаточно примерно для полудюжины ядерных боезарядов, если Иран продолжит обогащать уран.

Американские чиновники заявляли, что, по их мнению, Иран способен превратить этот уран в оружейный материал, достаточный для одной бомбы, всего за неделю. Однако они также заявили, что Ирану потребуется от года до 18 месяцев, чтобы создать полноценное ядерное оружие. Некоторые эксперты утверждают, что «примитивное» устройство может быть создано за шесть месяцев или даже быстрее.

Почему Трамп вышел из ядерного соглашения?

ООН, США и ЕС ввели широкие экономические санкции против Ирана с 2010 года из-за подозрений в том, что иранская ядерная программа используется для создания бомбы.

Санкции лишили Иран возможности продавать нефть на международных рынках и заморозили 100 млрд долларов иностранных активов страны. Экономика Ирана ушла в рецессию, курс национальной валюты упал до рекордных минимумов, что, в свою очередь, привело к резкому росту инфляции.

В 2015 году после нескольких лет переговоров Иран и шесть мировых держав — США, Китай, Франция, Россия, Германия и Великобритания — согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Соглашение вводило ограничения на действия Ирана в ядерной сфере, а также предоставляло МАГАТЭ доступ ко всем ядерным объектам Ирана и право проводить инспекции на подозрительных участках.

Взамен мировые державы согласились снять санкции. Срок действия СВПД составлял до 15 лет, после чего ограничения должны были прекратить свое действие. В 2018 году, во время первого президентского срока, Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из соглашения, в котором они играли ключевую роль.

Трамп заявил, что это была «плохая сделка», так как она не была бессрочной и не затрагивала иранскую программу баллистических ракет, а также другие важные вопросы. Трамп восстановил американские санкции, начав кампанию «максимального давления», чтобы заставить Иран принять новое и более широкое соглашение.

На решение Трампа повлияли региональные союзники США, которые выступали против сделки, прежде всего Израиль. Израиль утверждал, что Иран по-прежнему тайно продолжает разработку ядерного оружия, и предупреждал, что Тегеран воспользуется снятием санкций, чтобы потратить миллиарды долларов на укрепление своих военных возможностей.

Чего США и Израиль хотят сейчас?

Заявление Трампа о переговорах с Ираном, похоже, застало Израиль врасплох. Трамп долгое время утверждал, что он заключит лучшую сделку, чем предыдущий СВПД, хотя до сих пор Иран отказывался пересматривать условия прежнего соглашения. Ранее Трамп предупреждал, что если Иран не пойдет на новую сделку, то «будут бомбардировки».

Его советник по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Трамп стремится к «полному свертыванию» ядерной программы Ирана.

«Это касается обогащения урана, разработки ядерного оружия, а также стратегической ракетной программы страны», - пояснил он.

Хотя Трамп говорил о прямых переговорах, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что переговоры в Омане будут непрямыми. Он отметил, что Иран готов к диалогу с США, но сначала Трамп должен признать, что «военный вариант неприемлем».

После заявления Трампа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что единственной приемлемой сделкой будет считать согласие Ирана на полную ликвидацию своей ядерной программы. Это, по его мнению, должно выглядеть так: «Мы заходим, взрываем объекты и демонтируем все оборудование под американским контролем и при американском исполнении».

Самая большая опасность для Израиля заключается в том, что Трамп может согласиться на компромисс, который не будет предусматривать полную капитуляцию Ирана, и представить его как дипломатический успех.

Израиль, который не подписывал Договор о нераспространении ядерного оружия, предположительно обладает ядерным оружием, хотя никогда это не подтверждал и не опровергал. Израиль считает, что обладание ядерным оружием Ираном, который не признает право Израиля на существование, является существенной угрозой.

Могут ли США и Израиль напасть на Иран?

И США, и Израиль обладают военными возможностями для нанесения ударов по иранской ядерной инфраструктуре, однако такая операция будет сложной, рискованной и с неопределенным исходом.

Ключевые ядерные объекты Ирана находятся глубоко под землей, поэтому достичь их смогли бы лишь самые мощные бомбы для уничтожения подземных укрытий. Такие бомбы есть у США, но, насколько известно, их нет у Израиля.

Иран, скорее всего, будет защищаться, что может включать атаки на американские объекты в регионе и запуск ракет по Израилю. Для проведения такой операции США, вероятно, потребуются базы в регионе Персидского залива, а также авианосцы.

Но такие страны, как Катар, где расположена крупнейшая авиабаза США, могут не согласиться помочь им атаковать Иран, опасаясь ответных действий.