"Прекратите стучать пальцем": Зеленский рассказал о проблемах в переговорах с главой Минфина США

Глава Украины рассказал, что министр финансов США Скотт Бессент во время своего визита в Украину требовал подписать соглашение о полезных ископаемых, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.

"Я считаю, проблемы господина Бесента в его подходе. Он сказал "вы сейчас должны это подписать". Мои коллеги знают, что стучать пальцем по договору и говорить, "сейчас надо подписать" - на это я мог только сказать ему "прекратите стучать пальцем и давайте говорить предметно", - рассказал Зеленский.

Глава Украины считает, что Бессент, вероятно, ожидал другого диалога с Украиной. Однако, по словам Зеленского, Украина выглядела в этом диалоге на достойном уровне.

По словам Зеленского, перед встречей с президентом Украины, Бессент также пообщался с министром финансов Сергеем Марченко и премьером Денисом Шмыгалем. Зеленский добавил:

"Они оба провели разговоры еще до моей встречи с Бессентом. Поэтому я попросил их команды ознакомить меня с положительными и отрицательными сторонами этого документа. И они мне рассказали коротко, не все, но этого мне было достаточно, чтобы понять, что он еще не готов. Потому что там были некоторые пункты, которые не соответствуют нашей Конституции и нашему законодательству и тому подобное. Все это я ему сказал".

Кроме того, президент фактически подтвердил предстоящую поездку украинской делегации в США для подписания соглашения о полезных ископаемых.

"Думаю, первая встреча - техническая. Это будет одно из обсуждений. Важное. Потому что мы будем готовы говорить об основах, на которых готовы основывать будущий договор. Это техническая группа, во главе будет, скорее всего, заместитель министра экономики Качка. И будут представители других министерств", - сказал Зеленский.

Как отмечает издание, ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в конце этой недели или в начале следующей украинская делегация прибудет в США, чтобы обсудить соглашение об экономическом сотрудничестве между двумя странами. В то же время он заявил, что украинцы "наняли адвоката" и что с американской стороны соглашение "готово".

Незадолго до этого Бессент также обвинил Зеленского в том, что украинский президент якобы "разрушил то, что должно было быть самым легким делом в мире". Об этом он заявил в контексте срыва переговоров между Украиной и США во время визита Зеленского в Вашингтон.