Москва и Киев обвиняют друг друга в нарушении моратория на удары по энергетике. На чём основаны обвинения?

Объявленное соглашение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, которое многие расценили как первый шаг на пути к перемирию между Россией и Украиной, не привело к снижению интенсивности атак с воздуха на тыловые объекты.

Почти ежедневно обе воюющие стороны заявляют об атаках нескольких десятков, а порой и более сотни вражеских дальнобойных беспилотников, а также ракет и планирующих бомб, жертвами которых становятся мирные жители. Как Россия, так и Украина обвиняют противника в несоблюдении договорённости о частичном прекращении огня.

Мораторий на удары по энергетике, о котором стороны договорились при посредничестве США, продолжает действовать, Москва его придерживается, а Киев — нет, заявил в минувший четверг представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, какой-либо реакции США на продолжающиеся удары ВСУ по российским энергообъектам не было.

Как утверждает российская сторона, чаще всего целями украинских атак становятся системы электроснабжения в приграничных Белгородской, Курской и Брянской областях, а также подземное хранилище газа в аннексированном Крыму.

Украина выдвигает аналогичные обвинения.

«Начиная с 25 марта Россия нанесла многократные удары, разрушив распределительные сети в Полтаве, в Кривом Роге, в Харькове, в Херсоне и так далее и тому подобное. Документальные доказательства этого переданы нашим американским партнерам», — сказал телеканалу «Настоящее время»** советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он уточнил, что с 25 марта, когда завершились переговоры США с Россией и Украиной в Эр-Рияде, вступил в силу формат прекращения ударов по энергетической инфраструктуре, а списки объектов были переданы посреднику — Вашингтону.

При этом, по словам украинского чиновника, Россия продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре. «Более того, она увеличила удары по местам большой массовой жилищной застройки, по центрам городов», — заявил Подоляк.

Насколько обоснованы взаимные обвинения воюющих сторон в нарушении моратория на удары по энергетической инфраструктуре? Об атаках на какие объекты идёт речь?

Списка конкретных российских и украинских объектов энергетики, по которым в рамках временного моратория запрещено наносить удары, в открытом доступе нет. Но есть общий перечень — он выложен на сайте Кремля 25 марта и, как сказано, согласован между российской и американской сторонами.

В него входят пять пунктов: нефтеперерабатывающие предприятия; нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции; вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители; атомные электростанции; дамбы гидроэлектростанций.

В документе говорится, что временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и может быть продлен по взаимной договоренности.

О каких конкретных обвинениях в нарушении моратория известно?

Би-би-си собрала список заявлений России и Украины, в которых говорится об атаках противника на объекты энергетической инфраструктуры, начиная с 25 марта — обе стороны ссылаются на эту дату как начало действия соглашения о временном прекращении ударов.

Удары по ближнему тылу

В большинстве случаев речь идёт об атаках на системы электроснабжения, находящиеся в непосредственной близости к зоне боёв или линии соприкосновения воюющих сторон. Это касается как российских областей — Брянской, Курской и Белгородской, так и украинских — Сумской, Херсонской, Днепропетровской, а также оккупированных Россией Луганской и части Запорожской областей.

Чаще всего повреждения получают линии электропередач и трансформаторные подстанции. Стоит отметить, что эти объекты и в мирное время уязвимы к различным внешним воздействиям и часто выходят из строя — например, из-за удара молнии, порыва ветра, падения деревьев на провода, образования наледи, физического износа и по многим другим причинам.

Их много, они находятся повсюду — ту же трансформаторную подстанцию, или, как её называют в народе, трансформаторную будку, можно увидеть в каждом дворе. Не говоря уже о воздушных линиях электропередачи.

При повреждении трансформатора или коротком замыкании на ЛЭП (а иногда и по другим, порой необъяснимым причинам) срабатывает релейная защита, и объекты энергопотребления обесточиваются. Выход из строя одного энергообъекта вызывает резкое увеличение нагрузки на другие, из-за чего нередко происходит так называемое каскадное отключение электричества по всему району.

Попадания по таким объектам энергетики могут быть и неумышленными — в зоне активных боевых действий и прилегающих к ней районах трудно соблюдать соглашение о частичном прекращении огня. Например, если солдаты или военная техника размещаются рядом с ЛЭП или трансформаторной подстанцией, да ещё и ведут оттуда огонь, противник вряд ли будет вдаваться в тонкости соблюдения моратория.

Удары по глубокому тылу

Однако в ряде случаев стороны обвиняют друг друга и в нанесении ударов по энергообъектам, находящимся на большом удалении от линии фронта, а иногда и в глубоком тылу.

Такие обвинения выглядят более серьёзными. Понятно, что дальний БПЛА может случайно зацепить провода ЛЭП — как это было, по заявлению Минобороны России, в случае с Липецкой, Смоленской и Воронежской областями 4–5 апреля.

Но появление 28 марта почти двух десятков украинских ударных дронов в районе Саратовского нефтеперерабатывающего завода, о чём заявляет российская сторона, трудно объяснить простым совпадением. Правда, о каких-либо ударах по Саратовскому НПЗ российское военное ведомство не сообщает — только о сбитых украинских БПЛА.

В 17 километрах от Саратовского НПЗ располагается авиабаза «Энгельс-2», откуда российские самолёты регулярно вылетают бомбить Украину и которая за восемь дней до того уже была в очередной раз атакована украинскими беспилотниками.

Аналогично и с российскими заявлениями о сбитых беспилотниках над мысом Тарханкут в аннексированном Крыму, которые якобы намеревались атаковать наземное оборудование подземного хранилища газа. Но что на самом деле было целью украинских дронов — сказать трудно. В Крыму много российских военных объектов, интересующих ВСУ.

Кто мог разбомбить ГИС в Судже?

Отдельный случай — удар по газоизмерительной станции в Судже. Как утверждает Минобороны России, её дважды — 21 и 28 марта — атаковали ВСУ из реактивных установок HIMARS и «фактически уничтожили». Эту же версию распространяют и российские военные блогеры.

В Генштабе ВСУ отвергают обвинения и заявляют, что станцию неоднократно обстреливали российские войска.

Украинские военные эксперты считают, что распространённые Минобороны России фотографии взрыва на ГИС «Суджа», скорее, указывают на применение авиабомбы, чем ракеты системы HIMARS.

Газоизмерительная станция в Судже в августе 2024 года была захвачена украинскими войсками, вторгшимися в Курскую область, но прокачка российского газа в Европу через неё продолжалась до 1 января 2025 года, пока не истек срок действия контракта по транзиту.

Вплоть до середины марта, когда ВСУ начали отступать из Курской области, станция оставалась под их контролем и при желании могла быть уничтожена методом простого подрыва, без применения дорогостоящих ракет — но ничего такого не произошло.

Судя по итогам двух прошедших недель, соглашение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре воюющие стороны в целом стараются соблюдать. Россия не атакует электростанции и дамбы, Украина — нефтезаводы и хранилища топлива.

Но это не означает снижения интенсивности ударов, меняется лишь тактика их нанесения.

Промышленность и России, и Украины быстро наращивает производство ударных беспилотников, обе воюющие стороны используют их для атак различных объектов на территории противника, не подпадающих под действие моратория на удары по энергетике.

«Больше нет распыления сил. Выбирается один крупный город, и в нём по нужным объектам наносится массированный удар. По всей видимости, такой подход приносит свои плоды», — комментирует атаку российских «шахедов» на город Днепр российский телеграм-канал «Воевода вещает».

В пятницу вечером ракетному обстрелу и налету беспилотников подвергся Кривой Рог (75 км от передовой), погибли, по официальным данным, 20 человек, в том числе девять детей. Минобороны России утверждало, что удар был нанесен «по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов». Украинские власти говорят, что атака пришлась по жилому району рядом с детской площадкой.

Тактику массированных сосредоточенных ударов по крупным объектам стали использовать и ВСУ. Так, в ночь на 5 апреля украинские дроны массово атаковали завод «Оптиковолоконные системы» в Саранске, где делают оптоволокно для российских беспилотников, и завод «Промсинтез» в городе Чапаевск Самарской области, производящий взрывчатку.

От Саранска и Чапаевска до ближайшей точки российско-украинской границы, подконтрольной Киеву — примерно 680 и 900 км соответственно. Кадры прямых попаданий по заводам разошлись в соцсетях, о пострадавших не сообщалось.

Илья Абишев, Ярослава Кирюхина.