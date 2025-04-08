Зеленский заявил о взятии в плен граждан Китая, которые воевали на стороне РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил о том, что ВСУ взяли в плен двух граждан КНР, которые воевали на стороне российской армии, передает NUR.KZ.

По его словам, имеются данные, что в составе войск РФ граждан Китая "значительно больше, чем двое".

"Это произошло на территории Украины - в Донецкой области. Есть документы этих пленных, банковские карты, личные данные", - написал он о взятии солдат в плен.

Зеленский сообщил, что сейчас выясняются все обстоятельства - также он дал поручение министру иностранных дел Украины связаться с Пекином и узнать их реакцию на произошедшее.

"Вовлечение Россией еще и прямо или косвенно Китая в эту войну в Европе - это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны. Он ищет, как воевать дальше. На это точно нужна реакция", - заявил Зеленский.

По его словам, пленные сейчас находятся в СБУ.

Ранее ряд СМИ сообщал об отправке в зону конфликта на помощь России солдат из Северной Кореи. Разведка Южной Кореи также опубликовала тогда пресс-релиз, в котором сказано, что 1500 солдат из Северной Кореи находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке, откуда, вероятно, поедут в Украину. В частности, по ее сведениям северокорейские военнослужащие находятся во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске, и им выдана российская форма и подложные документы РФ.

Позже Северная Корея впервые ответила на сообщения об отправке своих военных в Россию.

Следом президент России Владимир Путин прокомментировал информацию, что военные из Северной Кореи находятся на территории его страны - ранее появились соответствующие спутниковые снимки.

В ноябре прошлого года глава МИД КНДР Цой Сон Хи официально заявила об оказании Пхеньяном помощи российской армии.

В конце января этого года появилась информация о потерях солдат КНДР.

На днях в СМИ вновь появилась информация, что КНДР, предположительно, перебросила в Россию дополнительно 3 000 своих солдат для участия в войне против Украины.