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Китай вводит тарифы на товары из США в 84 процента

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Флаги США и Китая
Флаги США и Китая. Иллюстративное фото: Michael Mcdonald/EyeEm via Getty Images

После того, как президент США ввел тариф в 104% на китайские товары, Пекин объявил о введении пошлины на американские товары в размере 84%, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Президент Трамп ввел 34% тариф на китайские товары неделю назад, Пекин ответил своим собственным 34% тарифом - президент Трамп ответил дополнительным 50% тарифом, и теперь Пекин во второй раз сравнялся с ним.

Последний шаг Китая означает, что все поставки американских товаров в Китай будут облагаться пошлинами в размере 84%, начиная сразу после полуночи в Пекине.

Китай также объявил, что вводит экспортный контроль еще в отношении 12 американских компаний и добавил еще шесть американских компаний в свой список "ненадежных субъектов", которым в большинстве случаев запрещено вести бизнес в Китае или с китайскими компаниями.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Новые тарифы Трампа начнут действовать уже с этой недели. Мировые лидеры уже отреагировали на решение Трампа. Глава Еврокомиссии заявила, что Европа готова ответить, и призвала США перейти от конфронтации к переговорам.

А Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

Президент США прокомментировал это в соцсети.

"Китай сделал неверный ход, он в панике. Это то, что он не может себе позволить!" - написал американский президент.

После чего Трамп поставил Китаю ультиматум: президент США заявил, что Китай до 8 апреля должен отменить ответные пошлины в 34%, в противном случае США 9 апреля введут дополнительные пошлины в 50%.

Русская служба Би-би-си отмечала, что и до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны президента США Дональда Трампа, не поддаваться на "шантаж" Вашингтона и "бороться до конца" в торговой войне, не ослабевающей, несмотря на временную стабилизацию пострадавших фондовых рынков.

Также авторы пытались разобраться в ходе событий "торговой войны" США и Китая, и ответить, к чему она может привести.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2234412-kitay-vvodit-tarify-na-tovary-iz-ssha-v-84-procenta/