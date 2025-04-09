"Целуют меня в зад": Трамп высказался о странах, против которых ввел пошлины
Опубликовано:
Президент США Дональд Трамп выступил на ужине Национальной республиканской конференции конгресса и жестко высказался о новых пошлинах, а также о поведении ряда стран после их введения.
Выступление американского лидера транслировалось на YouTube-канале Fox News.
"Говорю вам, страны звонят, целуют меня в зад и умирают, желая заключить сделку. "Пожалуйста, заключите сделку. Сэр, я сделаю все, что угодно", - передразнил Трамп во время своего выступления.
Однако глава Белого дома не стал уточнять, кто из мировых лидеров звонил ему из-за введения тарифов и, как он заявил, умолял о заключении сделки.
Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.
Мировые лидеры уже отреагировали на решение Трампа.
После объявления пошлин аналитики банка Goldman Sachs оценили в 45% вероятность наступления рецессии в США в ближайшие 12 месяцев. Индексы фондовых рынков также перешли к падению: к концу недели S&P500 упал на 9,1%.
Сам же президент США Дональд Трамп во время церемонии в Белом доме по подписанию указа об американской энергетике заявил об уже полученной от введения пошлин прибыли.
А во вторник Белый дом заявил, что решил увеличить пошлину на ввоз товаров из Китая на дополнительные 50%, в результате чего итоговая ставка составит 104%.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2234333-celuyut-menya-v-zad-tramp-vyskazalsya-o-stranah-protiv-kotoryh-vveli-poshliny/