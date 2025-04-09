Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Целуют меня в зад": Трамп высказался о странах, против которых ввел пошлины

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: instagram.com/RealDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп выступил на ужине Национальной республиканской конференции конгресса и жестко высказался о новых пошлинах, а также о поведении ряда стран после их введения.

Выступление американского лидера транслировалось на YouTube-канале Fox News.

"Говорю вам, страны звонят, целуют меня в зад и умирают, желая заключить сделку. "Пожалуйста, заключите сделку. Сэр, я сделаю все, что угодно", - передразнил Трамп во время своего выступления.

Однако глава Белого дома не стал уточнять, кто из мировых лидеров звонил ему из-за введения тарифов и, как он заявил, умолял о заключении сделки.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Мировые лидеры уже отреагировали на решение Трампа.

После объявления пошлин аналитики банка Goldman Sachs оценили в 45% вероятность наступления рецессии в США в ближайшие 12 месяцев. Индексы фондовых рынков также перешли к падению: к концу недели S&P500 упал на 9,1%.

Сам же президент США Дональд Трамп во время церемонии в Белом доме по подписанию указа об американской энергетике заявил об уже полученной от введения пошлин прибыли.

А во вторник Белый дом заявил, что решил увеличить пошлину на ввоз товаров из Китая на дополнительные 50%, в результате чего итоговая ставка составит 104%.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Дональд Трамп
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2234333-celuyut-menya-v-zad-tramp-vyskazalsya-o-stranah-protiv-kotoryh-vveli-poshliny/