"Целуют меня в зад": Трамп высказался о странах, против которых ввел пошлины

Президент США Дональд Трамп выступил на ужине Национальной республиканской конференции конгресса и жестко высказался о новых пошлинах, а также о поведении ряда стран после их введения.

Выступление американского лидера транслировалось на YouTube-канале Fox News.

"Говорю вам, страны звонят, целуют меня в зад и умирают, желая заключить сделку. "Пожалуйста, заключите сделку. Сэр, я сделаю все, что угодно", - передразнил Трамп во время своего выступления.

Однако глава Белого дома не стал уточнять, кто из мировых лидеров звонил ему из-за введения тарифов и, как он заявил, умолял о заключении сделки.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Мировые лидеры уже отреагировали на решение Трампа.

После объявления пошлин аналитики банка Goldman Sachs оценили в 45% вероятность наступления рецессии в США в ближайшие 12 месяцев. Индексы фондовых рынков также перешли к падению: к концу недели S&P500 упал на 9,1%.

Сам же президент США Дональд Трамп во время церемонии в Белом доме по подписанию указа об американской энергетике заявил об уже полученной от введения пошлин прибыли.

А во вторник Белый дом заявил, что решил увеличить пошлину на ввоз товаров из Китая на дополнительные 50%, в результате чего итоговая ставка составит 104%.