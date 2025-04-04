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"Неверный ход": Трамп отреагировал на решение Китая ввести ответные торговые пошлины

Опубликовано:

Дональд Трамп
АҚШ президенті Дональд Трамп. Фото: Win McNamee/Getty Images

Сегодня Китай объявил о введении с 10 апреля ответных торговых пошлин в отношении США. Президент Штатов Дональд Трамп прокомментировал это решение в соцсети, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в аккаунте президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

"Китай сделал неверный ход, он в панике. Это то, что он не может себе позволить!" - написал американский президент.

Напомним, вчера сообщалось, что Китай заявил о намерении ввести контрмеры в ответ на товарные пошлины в отношении китайской продукции, которые накануне анонсировал президент США Дональд Трамп.

Последние меры доводят средние пошлины США на все китайские товары до 65%, по оценкам экономистов. Эта ставка включает в себя существующие пошлины с первого срока Трампа, которые были сохранены администрацией Байдена.

Сегодня, 4 апреля, стало известно, что Китай вводит ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

Добавим, ранее в феврале вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев в кулуарах мажилиса рассказал, как торговая война между США и КНР может отразиться на Казахстане.

До этого, 4 февраля, Министерство финансов Китая заявило о введении новых пошлин на ряд товаров из США. Так, с 10 февраля Китай ввел 15% тарифы на импорт угля и сжиженного природного газа из США и 10% на сырую нефть, сельскохозяйственное оборудование и некоторые автомобили. Отмечалось, что решение принято на фоне вступления в силу новых тарифов для китайских товаров в Штатах.

Перед этим в США объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт сообщила, что пошлины для Канады и Мексики составят 25%, а для Китая - 10%.

После чего в Китае заявили, что выступают решительно против новых пошлин и пообещали соответствующие контрмеры для решительной защиты собственных прав и интересов. В Минторговли заявили, что Пекин подаст иск во Всемирную торговую организацию.

Русская служба Би-Би-Си отмечала, что во время своего первого срока на посту президента Дональд Трамп ввел таможенные пошлины на ряд товаров из Китая, что в итоге привело к торговой войне. Тарифы сохранились и при следующем президенте США Джо Байдене.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2233287-tramp-prokommentiroval-reshenie-kitaya-vvesti-otvetnye-torgovye-poshliny/