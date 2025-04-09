Китай пока не готов уступать в торговой войне с Трампом. К чему она может привести?

Торговая война между Китаем и США — двумя крупнейшими экономиками мира — набирает обороты. Спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил увеличить таможенные сборы на товары из Китая почти вдвое, Пекин заявил, что намерен «бороться до конца».

Это перевод статьи, опубликованной на сайте BBC. Оригинал на английском языке можно прочитать здесь. Уже после этой публикации Белый дом заявил, что введет против Китая пошлины в размере 104%.

Если ни одна из сторон конфликта не отступит, в ближайшее время почти все товары, завезенные в США из Китая, будут облагаться беспрецедентным налогом 104% (то есть больше оптовой стоимости самого товара).

Львиная доля китайского импорта в США приходится на смартфоны, компьютеры, литий-ионные батареи, разного рода игрушки и игровые консоли. Однако ими торговля между двумя странами не ограничивается: китайцы продают американцам всё — от мелких шурупов до бойлеров.

Так кто же «моргнет» первым?

«Было бы ошибкой думать, что Китай отступит и снимет тарифы первым, в одностороннем порядке», — полагает старший советник центра изучения Китая в исследовательском институте The Conference Board Альфредо Монтуфар-Хелу.

«Если так сейчас поступить, это не только выставит Китай слабым игроком, но и даст США основания продолжать наращивать ставки. Сейчас мы зашли в экономический тупик, который в долгосрочной перспективе, скорее всего, не обернётся ничем хорошим».

С прошлой недели, когда Трамп объявил о новых пошлинах в отношении почти всех стран мира, биржевые показатели по всему миру поползли вниз.

В понедельник, когда стало понятно, что Трамп не отступит, акции азиатских компаний буквально рухнули, пережив самое сильное падение за несколько десятилетий. Впрочем, во вторник эти потери частично удалось отыграть.

Тем временем Китай ввел ответные пошлины на товары из США в размере 34%. Тогда Трамп предупредил, что, если Пекин не отступит, пошлины для китайцев вырастут ещё на 50%.

Поскольку в среду должны быть введены дополнительные тарифы и в отношении других стран, в некоторых случаях — больше 40%, неопределённость на финансовых рынках зашкаливает. Многие из вводимых пошлин затронут азиатские страны. Тарифы для Вьетнама и Камбоджи вырастут до 46% и 49% соответственно.

Эксперты обеспокоены той умопомрачительной скоростью, с которой развиваются события, практически не оставляя времени на адаптацию (не говоря уж о подготовке) к удивительно изменившейся глобальной экономике ни властям, ни бизнесу, ни инвесторам.

Почему это плохо для Китая и как он реагирует?

В ответ на первый раунд тарифов Трампа Китай ввёл ответные пошлины на некоторые виды американского импорта, экспортный контроль на отгрузку редкоземельных металлов и начал антимонопольные расследования в отношении американских компаний, включая Google.

Пекин также объявил о «зеркальных» ответных тарифах, но, похоже, там идёт подготовка и к более жестким мерам.

Власти позволили ослабнуть юаню, что делает китайский экспорт ещё более привлекательным. Стабилизируют рынок при этом за счёт поддержания спроса на акции за счёт их скупки компаниями, аффилированными с государством.

Перспектива переговоров между США и Японией, похоже, воодушевила инвесторов, которые в последние несколько дней пытались отыграть хотя бы часть своих потерь.

Однако противостояние между Китаем и США — крупнейшим мировым экспортером и его важнейшим рынком — по-прежнему вызывает серьезную озабоченность.

«Мы наблюдаем игру "кто кого пересидит". Разговор о какой-либо выгоде больше не идёт», — сказала в интервью Би-би-си Мэри Лавли, эксперт по американо-китайской торговле из Института Петерсона в Вашингтоне.

Несмотря на замедление темпов роста экономики, Китай «вполне может оказаться готовым терпеть неприятности, чтобы не капитулировать перед тем, что в Пекине считают агрессией со стороны США», добавила она.

Столкнувшись с затяжным кризисом на рынке недвижимости и растущей безработицей, китайцы просто сократили свои расходы. Увязшим в долгах местным властям в стране становится все труднее наращивать инвестиции или расширять систему соцобеспечения.

«Тарифы эту проблему только усугубляют, — говорит Эндрю Коллиер, старший научный сотрудник Центра Моссавар-Рахмани по вопросам бизнеса и правительства при Гарвардской школе Кеннеди. — Если пострадает китайский экспорт, это нанесет удар по важнейшей доходной статье китайского бюджета».

На протяжении долгого времени ключевым фактором взрывного роста китайской экономики оставался именно экспорт, хотя страна пытается хоть как-то диверсифицировать свою экономику за счет высокотехнологичных производств и роста внутреннего потребления.

Трудно сказать, когда именно повышение тарифов скажется на экономике «но это, вероятно, случится очень быстро», считает Эндрю Коллиер, добавляя, что «из-за замедляющейся экономики и истощающихся ресурсов выбор, стоящий перед председателем Си, становится все сложнее и сложнее».

Каковы последствия для США

Впрочем, ощутить на себе влияние обоих этих факторов предстоит далеко не только Китаю.

По данным Офиса торгового представителя США, в 2024 году Вашингтон закупил китайских товаров на 438 млрд долларов, а от продажи своей продукции в Китай выручил лишь 143 млрд. В результате дефицит торгового баланса оценивается почти в 300 млрд долларов.

Как именно США собираются в столь сжатые сроки заменить импортные китайские товары, пока неясно.

Если не принимать во внимание налоги на конкретные товары, обе страны «экономически переплетены во многих отношениях — огромный объем инвестиций течёт в обоих направлениях; цифровой торговли и потоков данных очень много», — говорит Дебора Элмс, руководитель отдела торговой политики Фонда Хинрича в Сингапуре.

«Эффект от тарифов ограничен, но стороны могут доставить друг другу неприятности и массой иных способов, — объясняет она. — Может показаться, что хуже быть уже просто не может, но есть масса способов сделать кризис ещё более глубоким».

Весь мир также внимательно следит за тем, куда пойдет китайский экспорт, которому закрыли американский рынок.

Скорее всего, непроданные товары попадут на другие рынки, например, в Юго-Восточную Азию, добавляет Дебора Элмс, хотя «эти страны [сейчас сами разбираются] с собственными тарифами и вынуждены думать, куда же еще можно продать их продукцию».

«Так что мы оказались просто в совершенно другой вселенной, в которой всё очень туманно», — резюмирует она.

Чем все закончится?

В отличие от торговой войны с Китаем, которую Трамп начинал в ходе своего первого срока, ведя с Пекином переговоры, «чем мотивированы эти новые тарифы — непонятно, и предсказать, к чему все может привести, очень трудно», — говорит ведущий экономист Института Лоуи Роланд Раджа.

У Китая есть «широкий набор инструментов» для ответных мер, добавляет он. Например, дальнейшее снижение курса своей валюты или введение ограничений в отношении американских компаний.

«Думаю, вопрос в том, насколько сдержанными будут в Пекине? Есть ответные меры, которые позволят просто сохранить лицо, а есть такие, что в ход пойдёт уже весь арсенал», — объясняет он.

«Неясно, захочет ли Китай идти по этому пути. Но такая возможность у него есть».

Некоторые эксперты полагают, что США и Китай могут попробовать договориться за закрытыми дверями.

После возвращения в Белый дом Трамп еще не встречался и вообще не говорил с Си Цзинпином, хотя Пекин неоднократно заявлял о своей готовности к переговорам.

Другие, однако, больших надежд не питают.

«Я думаю, что США пережимают», — считает Дебора Элмс. Она скептически относится к заявлениям Трампа о том, что американский рынок настолько привлекателен, что рано или поздно Китай, как и любая другая страна, пойдут на уступки.

«Чем это закончится? Никто не знает, — говорит она. — Лично меня очень беспокоит скорость этой эскалации. Будущее выглядит гораздо более тяжелым, а риски очень высоки».

Иветт Тан, Аннабель Лян и Келли Наг