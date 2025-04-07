"Навредим репутации": миллиардер из США предложил Трампу отсрочить ввод пошлин на 90 дней

Миллиардер Билл Экман предложил президенту США Дональду Трампу объявить тайм-аут на введение пошлин сроком на 90 дней, чтобы не навредить репутации страны, передает NUR.KZ.

Экман опубликовал мнение о введенных Трампом пошлинах на своей странице в X. Он отметил, что страна на 100% поддерживает президента в вопросе исправления глобальной системы тарифов, которая "ставит страну в невыгодное положение". При этом Экман отметил и недостатки введения пошлин.

"Но, устанавливая огромные и непропорциональные тарифы как для наших друзей, так и для наших врагов и тем самым развязывая глобальную экономическую войну против всего мира одновременно, мы разрушаем доверие к нашей стране как к торговому партнеру, как к месту для ведения бизнеса и как к рынку для инвестирования капитала.

У президента есть возможность объявить 90-дневный тайм-аут, договориться и урегулировать несправедливые асимметричные тарифные соглашения и привлечь триллионы долларов новых инвестиций в нашу страну", - написал Экман.

По его мнению, если США 9 апреля начнут "экономическую войну против каждой страны мира", инвестиции бизнеса прекратятся, а потребители "закроют свои кошельки и карманные книги".

"Мы серьезно повредим своей репутации в остальном мире, на восстановление которой потребуются годы и, возможно, десятилетия", - добавил Экман.

По его словам, когда новые инвестиции прекратятся, потребители перестанут тратить деньги, и у предприятий не останется иного выбора, кроме как "сократить инвестиции и уволить сотрудников".

"Бизнес - это игра на доверие. Президент теряет доверие лидеров бизнеса по всему миру. Последствия для нашей страны и миллионов наших граждан, которые поддержали президента, в частности, для потребителей с низким доходом, которые и так находятся под огромным экономическим стрессом, будут крайне негативными. Это не то, за что мы голосовали.

У президента есть возможность в понедельник взять тайм-аут и потратить время на исправление несправедливой тарифной системы. В противном случае мы направляемся к самопроизвольной экономической ядерной зиме, и нам следует начать затаиваться", - заявил миллиардер.

По данным РБК, состояние Экмана оценивается в 8,9 млрд долларов, он входит в рейтинг богатейших людей мира. Он десятилетиями поддерживал демократов, а в 2021 году даже требовал от Трампа уйти в отставку, но за несколько месяцев до выборов 2024 года выразил республиканцу свою поддержку.

Сегодня также сообщалось, что миллиардер Илон Маск и главный торговый советник Белого дома Питер Наварро повздорили из-за расхождений во мнении относительно введения пошлин.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Новые тарифы Трампа начнут действовать уже с этой недели. Мировые лидеры уже отреагировали на решение Трампа. Глава Еврокомиссии заявила, что Европа готова ответить, и призвала США перейти от конфронтации к переговорам. А Китай заявил о намерении ввести контрмеры. Сам глава США заявил, что таким образом он "наконец-то ставит Америку на первое место".

А Министерство торговли и интеграции Казахстана опубликовало заявление касательно введения США новых таможенных пошлин на ряд товаров.