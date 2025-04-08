Евросоюз ввел ответные пошлины на тарифы Трампа

После решения Трампа ввести дополнительные сборы на импорт из Европейского Союза Брюссель планирует ввести 15 апреля первые ответные пошлины на товары из США, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Они будут включать в себя специальные тарифы на американские джинсы, виски, арахисовое масло, мотоциклы и другие товары, заявил по окончании заседания Совета ЕС в Люксембурге в понедельник, 7 апреля, комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович.

По его словам, 9 апреля будет окончательно согласован список товаров, которых коснутся ответные сборы. Пошлины на другую продукцию из Соединенных Штатов, как ожидается, вступят в силу в середине мая. Речь будет идти о товарах, которые, в отличие от категорий из первого списка, не подпадали под ответные пошлины во время первого президентского срока Дональда Трампа.

Согласно планам, новые пошлины затронут сельскохозяйственную продукцию из США, в частности, птицу, говядину, некоторые морепродукты, орехи, яйца, молочные продукты, сахар и овощи. Кроме того, в список могут внести некоторые промышленные товары, такие как текстиль, а также изделия из кожи, бытовая техника, инструменты, пластмассы и древесина. Этот пакет мер находится на стадии разработки. В ЕС также надеются, что угрозы введения таких пошлин будет достаточно, чтобы побудить Вашингтон к переговорам по вопросам торговли.